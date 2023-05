Florida - Česká hokejová legenda sa spoločne so svojou priateľkou Dominikou Branišovou prišli pozrieť na domáci zápas Florida Panthers, Dominika bola z atmosféry celá bez seba.

Florida Panthers zažíva rozprávkovú cestu v play off NHL. Do play off sa kvalifikovala až výhrou v poslednom zápase základnej časti a aj to musela čakať na zakopnutie tučniakov z Pittsburghu. Našťastie sa to panterom podarilo a prebojovali sa až do samotného finále, kde zabojujú o slávny Stanley cup. Vo finále Východnej konferencie prevalcovali favorizovanú Carolinu a v sérii zvíťazili 4:0. Na meno svojho finálového súpera ešte musia počkať, keďže hviezdy z Dallasu vyhrali svoj prvý zápas v sérii s Vegas a stav série je 3:1.

Na posledný zápas finále Východnej konferencie sa prišli pozrieť aj bývalý hráč Floridy Jaromír Jágr a jeho šarmantná polovička Dominika. Krásna Dominika po prvýkrát zažila atmosféru NHL a bola celá bez seba. Na sociálnych sieťach sa vyjadrila s veľkým entuziazmom. "Atmosféra, ktorá sa nedá porovnať úplne s ničím u nás. A hlavne Florida postúpila prvýkrát po 27 rokoch do finále Stanley cupu. Ďakujem, bolo to naozaj fantastické."