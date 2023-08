TRENČÍN - Po prílete na Slovensko sa nedal prehliadnuť. Bývalý brankár Scott Darling (34) nechýbal na rozlúčkovom zápase Mariána Hossu (44), s ktorým strávil najlepšie roky svojej kariéry v Chicagu. V Trenčíne sa však Američan na ľad nedostal, keďže ho asi zmohol program a ako sa hovorí, zrejme mal aj slušne pod čapicou.

Darling naposledy chytal v sezóne 2020/21 v AHL za Rockford Ice Hogs a následne sa jeho kroky po kariére začali odvíjať netradičným smerom. Dnes je víťaz Stanleyho pohára zo sezóny 2014/15 spolukomentátorom na jednej zo zámorských staníc, no okrem toho robí Darling aj stand up komika a svojimi rečami v podnikoch zabáva hostí.

Bývalý spoluhráč Mariána Hossu sa po prílete na Slovensko nedal prehliadnuť. Darlinga dnes zdobí hustá brada a Scott bol z rozlúčky v Trenčíne taký nadšený, až si nechal vyrobiť špeciálne betóny. Paradoxom však je, že gólman, ktorý si v NHL zahral aj za Carolinu, sa v Trenčíne na ľad nedostal.

Zrejme za to môže spoločenská únava Darlinga, ktorý vo štvrtok večer sedel pri vínku dlhšie, ako by mal a zatiaľ čo ostatní hráči odhadli správnu mieru, niekdajší brankár to zrejme s alkoholom prehnal. Darling totiž na druhý deň samotný duel len presedel na lavičke a jeden z fanúšikov ho z tribúny dokonca odfotil, ako na striedačke podriemkaval.