TRENČÍN – Bývalý slovenský hokejista Marián Hossa sa dočkal ďalšieho dojemného momentu vo svojom živote. Počas víkendu absolvovali v trenčiankom kostole spoločne so svojou manželkou prvé sväté prijímanie dcérky Zoji. Na veľkej slávnosti však strhla všetku pozornosť práve krásna Jana, ktorá sa na verejnosti objavuje zriedka.

Jeden z najlepších slovenských hokejistov všetkých čias Marián Hossa si po ukončení svojej bohatej kariéry užíva život plnými dúškami. Plnohodnotne sa venuje svojmu biznisu, ktorý mu prekvitá a najmä svojej rodine. Hossa má so svojou manželkou trojčlennú rodinku a všetko sú to dcéry.



Stredná dcéra Zoja sa počas víkendu dočkala prvého svätého prijímania v jednom z trenčianskych kostolov. Najväčšiu pozornosť tentoraz nepútal hviezdny Hossa, ale jeho krásna manželka, ktorá doslova žiarila. Atraktívna Jana sa na verejnosti príliš neukazuje, no keď už na to príde, chlapi sa nevedia vynadívať. VIAC UVIDÍTE TU