Ako v raji! Gáboríkovci opäť vyrazili na dovolenku. Bývalý hokejista s manželkou vzali dcérky a užívajú si spoločne na Mariánovej jachte.

Krásna rodinka bývalého slovenského hokejistu si opäť spoločne užíva dovolenku. Marián Gáborík sa už tento piatok opäť predstaví na ľade v rozlúčkovom zápase Mariána Hossu. Niekdajší elitný útočník NHL tak usúdil, že najlepšie bude nabrať sily na svojej luxusnej lodi.

Gáboríkovci leto milujú, veď je to len pár týždňov, odkedy si užívali letné radovánky v apartmáne v Chorvátsku, ktorý Marián pre svoju rodinu kúpil. Neskôr bola na rade mužská jazda, keď Gáborík a Marián Hossa vyvádzali na lodi, no a teraz prišiel rad aj na rodinnú dovolenku. Podľa slov Ivany Gáboríkovej to však nie je úplná prechádzka ružovou záhradou: "Dovolenka na lodi s malými deťmi sa už vôbec nedá nazvať dovolenkou, ale tie zážitky stoja za to," napísala kráska na Instagrame. VIAC SI POZRITE TU!