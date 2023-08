Šport24.sk Hokej Ostatné Českí hokejisti prišli bez dresov! Zápas proti Švajčiarsku odohrali v požičaných Foto: Roman Koksarov

Mladí českí hokejisti museli odohrať prvý zápase na Turnaj piatich krajín bez tradičného leva na dresoch. Tie im totiž do švédskeho Nyköpingu nedorazili a na pomoc tak musel prísť miestny klub. Reprezentantom do 20 rokov to však nevadilo a na úvod turnaja zdolali Švajčiarsko 5:2.