Ukázal, že keď treba, nemá problém zhodiť rukavice a vybaviť si to so súperom ručne-stručne. Slovenský obranca v službách Chicaga Steel Leo Eperješi si to rozdal v pästnom súboji s o rok starším Američanom Colem Helmom z Dubuque Fighting Saints a komentátor bol v hotovom tranze. Pozrite si, ako dopadla slovensko-americká bitka na ľade, na VIDEU.