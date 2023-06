V konkurencii predošlých draftových jednotiek neobstál dobre. Juraj Slafkovský sa skončil v rebríčku posledných desiatich jednotiek draftu v NHL na chvoste.

Slafkovský naskočil hneď v prvej sezóne v zámorí do NHL, kde stihol odohrať 39 zápasov. V nich nazbieral desať bodov za štyri góly a šesť asistencií. Zranenie ho však v polovici sezóny vyradilo z hry a do konca základnej časti sa už súťažne na ľad nepostavil.

„Zatiaľ toho veľa neodohral, resp. neukázal dosť na to, aby bol v rebríčku pred niektorým s ostatných deviatich hráčov. Slafkovského desať bodov v 39 zápasoch nebolo príliš oslnivých, treba však dodať, že stále má iba devätnásť rokov a v Montreale urobia všetko pre to, aby bol v NHL úspešný,“ napísal Sanjeevan Kandasamy zo špecializovaného magazínu The Hockey News, ktorý zostavil spomínaný rebríček.

Na čele rebríčka je Kanaďan Connor McDavid, ktorého si z prvého miesta vybral v roku 2015 Edmonton Oilers.

Takto vyzerá celý rebríček posledných desiatich draftových jednotiek NHL od najlepšej po najhoršiu: (za menom hokejistu nasleduje klub a rok draftu)

1. Connor McDavid (Edmonton Oilers, 2015)

2. Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche, 2013)

3. Auston Matthews (Toronto Maple Leafs, 2016)

4. Jack Hughes (New Jersey Devils, 2019)

5. Aaron Ekblad (Florida Panthers, 2014)

6. Rasmus Dahlin (Buffalo Sabres, 2018)

7. Nico Hischier (New Jersey Devils, 2017)

8. Owen Power (Buffalo Sabres, 2021)

9. Alexis Lafreniere (New York Rangers, 2020)

10. Juraj Slafkovský (Montreal Canadiens, 2022)