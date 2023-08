Predpovedá im svetlú budúcnosť! Tohtoročný draft NHL bol pre Slovensko mimoriadne úspešný, keď kluby siahli až po ôsmich mladíkoch spod Tatier. Najvyššie draftovanými boli útočníci Dalibor Dvorský (10. miesto) a Samuel Honzek (16. miesto). Uznávaný zámorský expert Corey Pronman ich vyzdvihol ako najväčšie nádeje svojich klubov.

Corey Pronman z portálu The Athletic vytvoril rebríček každého z tímov NHL s najlepšími hráčmi do 23 rokov. Svoje analýzy zverejňuje postupne, no slovenský fanúšikov potešil fakt, že pri St. Louis a Calgary zaradil na prvé miesta našich draftovaných mladíkov Dalibora Dvorského a Samuela Honzeka.

„Dvorský je mimoriadne nebezpečný v útočnom pásme. Má excelentné zručnosti s pukom na malom priestore a dokáže sa poľahky vyhnúť napádajúcim súperom. Zvláda aj ťažké situácie a vie nájsť dieru na prihrávku,“ uviedol Pronman o prvom výbere St. Louis Blues v tohtoročnom drafte. Dvorskému však vyčíta rýchlosť a myslí si, že kvôli nej sa časom z neho stane skôr krídelník ako center.

Zámorský expert veští dobrú budúcnosť aj Samuelovi Honzekovi, ktorý sa vďaka vlaňajšej skvelej sezóne prepracoval až na 16. miesto draftu, keď po ňom siahli plamene z Calgary. „Je to veľký útočník, ktorý dobre korčuľuje, no nemyslím si, že je dobrý s pukom, má však šikovné ruky a zvláda ťažké situácie v rýchlosti. Okrem toho dokáže zakončiť strelou z diaľky aj zblízka,“ myslí si Pronman, ktorý považuje Honzeka za obojsmerného hráča. Podľa jeho analýzy mu nerobia problémy súboje a vie pomôcť tímu aj počas oslabení.