New York - Kanadský hokejový útočník Nathan MacKinnon sa stal v noci na stredu siedmym hráčom prebiehajúceho ročníka NHL, ktorý dosiahol hranicu 100 bodov.

K triumfu svojho Colorada na ľade San Jose 4:3 po predĺžení prispel bilanciou 1+2. Leon Draisaitl pomohol Edmontonu k víťazstvu 3:1 na ľade Los Angeles Kings svojím 31. gólom v presilovej hre a vedie v tejto štatistike v profilige. Po dueloch v noci na stredu stratil Washington šancu na postup do play off.

Capitals sa nedostanú do vyraďovacej časti prvýkrát od roku 2014, keď im vo Východnej konferencii patrí až 13. miesto. Rozhodlo o tom víťazstvo Floridy nad Buffalom 2:1. Panthers sa dostali na pozíciu prvej divokej karty s 87 bodmi, druhá patrí New Yorku Islanders s rovnakým počtom bodov. Washington sa im môže bodovo vyrovnať v prípade, že zvíťazí v zostávajúcich piatich dueloch, no ani to nebude stačiť. Rozhodne väčší počet víťazstiev v riadnom hracom čase a predĺžení, okrem víťazstiev po nájazdoch. Florida a New York Islanders ich už teraz majú 38 a Washington môže dosiahnuť maximálne 37. Slovenský obranca Martin Fehérváry tak môže posilniť po základnej časti reprezentáciu na MS v Lotyšsku a vo Fínsku.

MacKinnon prvýkrát v kariére

MacKinnon prvýkrát v kariére dosiahol hranicu 100 bodov za 36 gólov a 64 asistencií. Stý bod v ročníku zaznamenal v 4. minúte predĺženia, keď sa dostal do samostatného úniku a strelou prekonal domáceho brankára Kaapa Kähkönena. "Pomohli mi moji úžasní spoluhráči. Samozrejme, nemusím hovoriť mená, ale každý ma počas sezóny veľmi podporil. Určite je skvelé získať toľko bodov," povedal MacKinnon pre webstránku nhl.com.

Colorado si vďaka víťazstvu zabezpečilo v Západnej konferencii postup do play off, v ktorom bude obhajovať zisk Stanleyho pohára. MacKinnon sa stal prvým hráčom Avalanche, ktorý dosiahol 100 bodov od sezóny 2006/2007, keď to dokázal Joe Sakic. Zároveň sa stal historickým lídrom klubu s 10 gólmi v predĺžení, prekonal rekord českého útočníka Milana Hejduka (9). "Niekoľkokrát sa priblížil k dosiahnutiu 100 bodov v jednej sezóne. Som si istý, že z toho mal veľkú radosť. V uplynulých dueloch predvádza výborné výkony. Mal trojbodový večer, takže som naozaj šťastný, že sa mu to podarilo. Dúfajme, že aj Mikko čoskoro dosiahne 50-gólovú hranicu," uviedol tréner Jared Bednar na adresu MacKinnona a vyslovil prianie, aby Mikko Rantanen dokázal streliť 50 gólov v sezóne. Fínskemu útočníkovi na to chýba ešte jeden presný zásah a do konca základnej časti zostáva šesť zápasov.

Draisaitl vládne presilovkám

Nemecký útočník Draisaitl zaznamenal dve asistencie a v 53. minúte strelil rozhodujúci gól počas presilovej hry, svoj 31. v tejto sezóne v početných výhodách. Jedinými hráčmi od sezóny 1933/34, ktorí dosiahli v jednom ročníku viac gólov, sú Tim Kerr (34 v 1985/86) a Dave Andreychuk (32 v 1992/93). Draisaitl má pred sebou ešte štyri zápasy.

Druhý gól v početnej výhode zaznamenal Ryan Nugent-Hopkins, ktorý má už v tejto sezóne 99 bodov: "Veríme si v presilovkách. Držali sme sa systému a pomohlo nám to k úspechu." Kanadský útočník sa môže stať tretím hráčom Oilers so 100 a viac bodmi v tomto ročníku. Naposledy mal troch, alebo viacerých hráčov s toľkými bodmi v jednej sezóne Pittsburgh ((1995/96). Oilers sa zároveň stali prvým tímom v histórii, ktorý má štyroch hráčov, z ktorých každý strelil 15 gólov v presilovej hre v sezóne (Draisaitl 31, Connor McDavid 21, Zach Hyman a Nugent-Hopkins po 15). Kapitán McDavid asistoval na oba góly v početnej výhode a vedie bodovanie ligy so 147 bodmi: "Väčšina hráčov, ktorí hrajú v špeciálnych formáciách je tu už dlho. Je celkom fajn byť súčasťou takejto presilovky. Nie je to o tom, koľko skórujete, ale kedy," povedal McDavid.