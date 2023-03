Hokejisti Washingtonu Capitals vyhrali v noci na štvrtok v zápase NHL nad Buffalom Sabres 5:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

Rozhodujúci premenil v druhej sérii T. J. Oshie. Za domácich nastúpil aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý bol s minutážou 25:22 druhý najvyťaženejší hráč svojho tímu. Stanovil tak nový osobný rekord, keď prvýkrát v zámorskej kariére strávil na ľade viac ako 25 minút.

Washington prehrával doma 0:2, 1:3 a ešte necelých desať minút pred koncom riadneho času 2:4. O kontaktný gól sa však potom postaral hviezdny Alexander Ovečkin a Tom Wilson poslal 68 sekúnd pred sirénou zápas do predĺženia vyrovnávajúcim zásahom. Fehérváry si v zápase pripísal jednu strelu na bránku, päť hitov a zablokoval jednu strelu. V sezóne má na konte už 175 bodyčekov, čo ho v lige radí do elitnej tridsiatky. Brankár domácich Charlie Lindgren si vo svojom prvom štarte od 23. februára pripísal 23 úspešných zákrokov.

"Veľké víťazstvo, dôležité body," tešil sa po zápase Ovečkin. Capitals zaostávajú o päť bodov za New Yorkom Islanders v boji o druhú voľnú kartu do play off z Východnej konferencie. Buffalo má ešte o bod menej, no dve stretnutia k dobru. "Odchádzame s bodom, čo je pre nás dôležitá vec. Všetci však cítime, že sme mali byť viac sústredení a mohli sme mať dva," uviedol pre zámorské médiá tréner "šablí" Don Granato. Washington vyrovnal na 4:4 v závere pri vylúčení súperovho útočníka Alexa Tucha.

"Je to neakceptovateľné, už nie som nováčik. Viedli sme celý zápas a napokon sme doplatili na chyby, najmä na tú moju," zobral na svoje plecia zodpovednosť Tuch. Capitals prišli v tretej tretine o obrancu Nicka Jensena pre nešpecifikovné zranenie. Ovečkin nastúpil po jednozápasovej absencii, na domácom ľade dosiahol métu 402 gólov a v historickej tabuľke sa dostal pred Mikea Gartnera.