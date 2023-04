New York - Slovenský hokejista Tomáš Tatar prispel v noci na piatok v NHL gólom k triumfu New Jersey nad Columbusom 8:1. V 22. minúte po individuálnej akcii osemnástym presným zásahom v sezóne zvýšil na 2:0 pre Devils. Na ľade strávil 14 minút a zaznamenal plusový bod.

Tatar rozvlnil sieť už v 8. minúte po brejku troch na dvoch, gól však neplatil pre ofsajd. Štyri body za dva góly a dve asistencie si pripísal na konto Jack Hughes, Švajčiar Timo Meier mal bilanciu 2+1. "Diabli" po druhý raz v histórii pokorili v základnej časti hranicu 50 víťazstiev.

Hráči New Yorku Rangers v bránke s Jaroslavom Halákom prehrali na ľade St. Louis 2:3 po predĺžení. O zisku dvoch bodov pre Blues rozhodol Fín Kasperi Kapanen. Halák vykryl 19 striel a mal 90,5-percentnú úspešnosť zákrokov. Washington s Martinom fehérvárym prehral v Montreale 2:6. Slovenský obranca mal minutáž 18:41 a do štatistík mu pribudla mínuska.

Tampa v zostave bez Erika Černáka podľahla v New Yorku domácim Islanders 1:6. Florida natiahla víťaznú šnúru na päť zápasov a po triumfe 7:2 na Ottawou si posilnila šance na play off. Panthers držia pozíciu prvej voľnej karty vo Východnej konferencii.

výsledky NHL:

New Jersey -Columbus 8:1 /za domácich Tatar 1+0/, Boston - Toronto 2:1 pp, Montreal - Washington 6:2, Pittsburgh - Minnesota 4:1, Detroit - Buffalo 6:7 pp a sn, Florida - Ottawa 7:2, New York Islanders - Tampa Bay 6:1, St. Louis - New York Rangers 3:2 pp, Nashville - Carolina 3:0, Dallas - Philadelphia 4:1, Vancouver - Chicago 2:0 v 3. tretine, Vegas - Los Angeles 5:2 po 2. tretine, San Jose - Colorado 2:5 v 2. tretine, Seattle - Arizona 3:1 v 2. tretine -