New York - Útočník Edmontonu Leon Draisaitl sa štyrmi gólmi do bránky Vegas postaral o viacero historických zápisov. Zároveň potvrdil výbornú formu v play off hokejovej NHL, keď v siedmich zápasoch strelil 11 gólov a nazbieral 15 bodov. Oilers však nenadviazali na tri víťazstvá zo série proti Los Angeles a do semifinále Západnej konferencie vstúpil prehrou 4:6.

Draisaitl po zápase neupozorňoval na svoj gólový počin, viac ho mrzel neúspešný vstup tímu do 2. kola play off. "Celkovo sme neboli dosť dobrí. Zďaleka sme nehrali tak, ako chceme hrať," uviedol nemecký útočník, ktorý vsietil svoj prvý aj tretí gól v presilovke, čím potvrdil pozíciu najlepšieho strelca v početných výhodách. Druhým gólom, ktorým v 19. minúte skorigoval na priebežných 3:2, ukázal svoju šikovnosť, keď na hranici bránkovej čiary nastrelil puk do chrbta Laurenta Brossoita, od ktorého sa odrazil do bránky. Štvrtým presným zásahom vyrovnal na 4:4, keď z druhej vlny zužitkoval prihrávku Connora McDavida.

Draisaitlov štvorgólový večer prišiel deň po tom, čo sa rovnakým výkonom prezentoval útočník Dallasu Joe Pavelski. Aj jeho tím však prehral (4:5 pp so Seattlom). Profiliga druhý deň za sebou videla duel, v ktorom jeden hráč strelil štyri góly, no jeho tím neuspel. Takýto moment nastal prvýkrát v histórii súťaže. Zároveň sa iba druhýkrát v play off NHL stalo, že dva dni za sebou skórovali dvaja hráči štyrikrát. Predtým sa to v apríli 1988 podarilo Johnovi Tuckerovi a Tonymu Hrkacovi.

Draisaitl sa po úvodnom zápase 2. kola na ľade Vegas dostal na prvé miesto kanadského bodovania play off a zároveň odskočil od sedemgólového Mikka Rantanena v poradí najlepších strelcov. V uplynulých 23 zápasoch play off nazbieral 47 kanadských bodov. Bodoval vo všetkých siedmich zápasoch tohtosezónnej play off, pričom neskóroval iba v jednom. Na 11 gólov potreboval 30 striel.

Vo vyraďovacej časti sezóny 2021/2022 odohral 16 zápasov, Edmonton vypadol vo finále Západnej konferencie s Coloradom. Draisaitl nazbieral 32 bodov (7+25). V konečnom bodovaní play off zaostal iba o bod za McDavidom. Najlepší strelci vtedy dali po 13 gólov (Nathan MacKinnon, Evander Kane). Draisaitl strelil v 44 zápasoch play off 29 gólov a s priemerom 0,66 gólu na zápas je v histórii NHL druhý za Mariom Lemieuxom (0,71). Na 10 gólov potreboval iba 7 zápasov, pričom v histórii NHL sa to rýchlejšie podarilo iba Newsymu Lalondeovi v roku 1919 (4).

Draisaitl sa stal piatym hráčom v histórii Edmontonu, ktorý strelil štyri góly v zápase play off. Pred ním sa to podarilo Waynovi Gretzkemu, Jarimu Kurrimu (obom dvakrát), Markovi Messierovi a Glennovi Andersonovi.