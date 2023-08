Tak rýchle vysťahovanie ešte nezažil! Tomáš Tatar v podcaste u známeho komika Bekima prezradil, ako to vyzeralo na konci pôsobenia v u "rytierov" vo Vegas.

Aktuálny slovenský hokejista roka Tomáš Tatar má už čo to v zámorí odohraté. V kolotoči NHL pôsobí už 13 rokov. Jednou z jeho zastávok bol aj vtedy nováčik Vegas Golden Knights, kde však odohral iba necelých 30 zápasov. Pôsobenie v meste plnom zábavy si však pochvaľuje doteraz.

„Bol to ich prvý rok a mesto žilo hokejom. Dostali sme sa dokonca do finále play-off. Ja mám napríklad rád elektronickú muziku a videl som tam asi všetkých DJ-ov a bývali sme 15 minút od Stripu. Vegas má podľa mňa perfektnú štruktúru, čo sa týka počasia a zábavy. A to nemusí byť len párty, ale aj rôzne šou, ktoré sú naozaj nádherné. Mimo hokeja tam je naozaj čo robiť,“ povedal v podcaste Bekimovo horúce kreslo.

S Vegas si Tatar však nespája len pozitívne skúsenosti, ale aj jednu nepríjemnú. V meste nekonečnej zábavy si náš hokejista kúpil dom, no neprebýval v ňom ani 24 hodín: „Vo Vegas som vlastnil dom asi tri hodiny. Akurát som ho kúpil, keď mi zavolali, že ma vymenili. Dal som si saunu, čo som tam mal, potom som sa zbalil a išiel preč,“ zaspomínal u Bekima Tatar.

Hviezdny slovenský útočník je aktuálne bez klubu, keď s ním po predchádzajúcej sezóne New Jersey Devils nepredĺžil zmluvu. Jeho nové pôsobisko by však malo byť známe v najbližšom čase: „Snažím sa byť vo výbere veľmi opatrný. Chcem v NHL niečo dosiahnuť a je to krásna predstava zodvihnúť Stanleyho pohár. Snažím sa vybrať mužstvo, ktoré môže zvíťaziť. Musím povedať, že uplynulé dni sa to naozaj pohlo. Komunikoval som už aj priamo s trénermi mužstiev, do ktorých by som mohol ísť,“ prezradil na tlačovej konferencii po vyhlásení ankety Hokejista roka 2023.