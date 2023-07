Na farme New Jersey Devils zažil vydarenú prvú sezónu. Nakukne slovenský hokejový obranca Šimon Nemec v tej ďalšej aj do NHL?

Nemec nastúpil v drese Uticy Comets v sezóne 2022/23 na 65 zápasov, v ktorých nazbieral 34 bodov za 12 gólov a 22 asistencií a 19-ročný obranca prekonal viacero rekordov. Vedenie „diablov“ si od mladého Slováka v budúcnosti veľa sľubuje, zámorský expert Daniel Amoia z portálu The Hockey Writers však dvíha varovný prst.

„Nepochybujem o tom, že od Nemca očakávajú veľmi veľa. To by však nemalo znamenať, že už pred začiatkom tréningového kempu by mal pociťovať tlak, aby sa hneď presadil v NHL. Devils si môžu dovoliť byť s Nemcom trpezliví a ak to je potrebné, mali by mu poskytnúť ďalšiu sezónu v AHL,“ napísal expert a doplnil:

„Nebolo by fér očakávať od Nemca priveľa, priveľký tlak by jeho rozvoju mohol uškodiť. Tréner Lindy Ruff našťastie vie, ako pracovať s mladými hokejistami. Skôr či neskôr Nemec bude mať dôležitú úlohu v tíme Devils.“

Nemec má podľa Amoiu výhodu, že v New Jersey na jeho kvality a služby nie sú momentálne odkázaní, takže čokoľvek sa mu podarí dosiahnuť, bude len bonus. Devils ho podľa Amoiu môžu vyskúšať na deväť zápasov v NHL, kým mu začne platiť nováčikovská zmluva.

„Je možné, že si Nemec v kempe vybojuje miesto v zostave Devils, a potom bude mať slabý úvod sezóny. To by nebol žiadny problém. Mohli by ho poslať späť do AHL, prípadne posadiť na tribúnu. Nie je totiž veľa 19-ročných obrancov, ktorí sa v NHL hneď presadia. Nič by sa teda nestalo,“ pokračuje Amoia, ktorý Nemca porovnáva s ďalším talentovaným obrancom Lukom Hughesom.

Slovenský obranca má v porovnaní s ním výhodu, a síce menšiu pozornosť, ktorá by ho mohla odbremeniť od tlaku a očakávaní. „Nemec na rozdiel od Hughesa nemusí v každom zápase žiariť a bodovať, aby zapôsobil na fanúšikov a klub. Nemec musí v prvom rade brániť a občas získať nejaký ten bod. Bez ohľadu na to, čo predvedie slovenský obranca v kempe, o Hughesovi sa bude vždy hovoriť viac.“