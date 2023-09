BRATISLAVA - Skončil ešte skôr, ako začal a v NHL ho už zrejme nikdy neuvidíme! Keď Columbus Blue Jackets pred sezónou oznámil, že na trénerskú lavičku zasadne kontroverzný Mike Babcock (60), mnohí krútili hlavami. Skúsený kouč je totiž známy svojimi brutálnymi praktikami a arogantným správaním, ktoré niektorých hráčov psychicky zničilo. Babcock nezostal svojej povesti nič dlžný ani v Columbuse.

Keď pred niekoľkými dňami v populárnom podcaste Spittin’ Chiclets bývalí hráči NHL Ryan Whitney a Paul Bissonnette povedali, že podľa ich informácií Babcock nútil hráčov Columbusu, aby mu ukázali telefóny a prezeral si v nich fotografie, zrejme ani sami netušili, čo odštartujú. Výsledok? Babcock, jeden z najúspešnejších a najlepších trénerov v histórii, avšak s povesťou egomaniaka a tyrana, v klube skončil skôr, ako odštartoval hlavný kemp pred štartom sezóny.

Babcock to údajne robil pod zámienkou toho, že chce vedieť, akí sú jeho hráči ľudia. Horšie však už vyznieva informácia, podľa ktorej hokejisti museli prepojiť telefóny s televízorom a na ňom premietať osobné fotografie. Kanadský tréner najskôr tvrdil, že išlo o nedorozumenie a situáciu chceli upokojiť aj skúsení hráči ako Boone Jenner či Johnny Gaudreau. Postupne však vyplávali na povrch ďalšie informácie. Babcock si mal zavolať k sebe domov na večeru jedného z mladíkov Blue Jackets. Aj od neho chcel, aby mu ukázal telefón a keď si ho prezrel, hráčovi povedal, že má odísť. Bez večere.

Babcocka v roku 2019 vyhodili z Toronta po tom, ako vyplávalo na povrch, že od súčasnej hviezdy Mitcha Marnera žiadal, aby mu na papier napísal zoznam hráčov od najlepšieho po najhoršieho, pokiaľ ide o pracovnú morálku na ľade. Tréner, ktorý ako jediný v histórii vyhral Stanley Cup, olympiádu aj majstrovstvá sveta, neskôr zoznam ukázal hráčom v šatni a mladučkého Marnera dohnal až k slzám.

To však zďaleka nie je jediný príbeh tyranského správania kanadského trénera. Keď viedol Detroit, švédsky útočník Johan Franzen upadol do depresií, ktoré správanie Babcocka len znásobilo. „Je to agresor, ktorý šikanuje ľudí. Pokojne aj upratovačku na štadióne. Jemu je to jedno a robí to bezdôvodne,“ povedal Franzen pred štyrmi rokmi pre Expressen. Mnohí na Babcocka nemali dobrého slova a po poslednom škandále je zjavné, že jeho púť sa v najslávnejšej lige sveta nadobro uzavrela. Štipľavý odkaz mu na sociálnej sieti X (bývalý Twitter - pozn. red.) poslal aj Mike Commodore. „Hej, Mike Babcock, ty arogantný kus ho*na. Bol si predátorom po celú kariéru a teraz ťa to konečne dobehlo. Zbaľ si svoje veci a vypadni navždy domov. Si oficiálne toxický,“ napísal bývalý obranca s dlhoročnými skúsenosťami z NHL.