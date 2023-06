Problémy na ceste na draft! Katastrofálne počasie poriadne znepríjemnilo cestu slovenským hokejistom, ktorým sa zrušili lety a teraz musia čakať na skrotenie sa divokého počasia.

Naše vychádzajúce hviezdy sú bez utorkových letov!

Slovenská hokejová trojica Maxim Štrbák, Alex Čiernik a Martin Mišiak si určite svoju cestu do Ameriky predstavovala úplne inak. Počasie v USA poriadne vyvádza a naše talentované trio si na presunutie do Nasvhillu bude musieť počkať. Slovenský redaktor pre RTVS napísal na sociálnej sieti o situácii v Amerike nasledovné. "Cesta na draft NHL nie je zadarmo. V okolí New Yorku je "luxusné" počasie, takže z Newarku do Nashvillu zrušili, čo sa dalo. Pohotovostná pozícia číslo 45 výhrou nie je. Bez utorkového letu sú aj slovenskí hráči Štrbák, Čiernik, Mišiak alebo potenciálna trojka draftu Carlsson."

K aktuálnej nepriaznivej situácii v USA sa vyjadril aj Marcel Sakáč. Sakáč je hokejový agent Dalibora Dvorského, Martina Mišiaka a Ondreja Molnára, ktorí by mali byť draftovaní klubmi NHL už o pár hodín v Nashville. "Sedíme v New Yorku, zrušili nám let. "Brutálne" počasie, riešime nový let."