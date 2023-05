Hokejisti Floridy pokračujú v skvelom ťažení v play off NHL a vo finále Východnej konferencie vyhrávajú nad Carolinou 2:0 na zápasy. Panthers vyhrali oba duely vonku po predĺžení, v oboch rozhodol Matthew Tkachuk. V druhom zápase (2:1 pp) sa však krásnym gólom blysol jeho spoluhráč Aleksander Barkov a tento moment vyzdvihol aj legendárny Wayne Gretzky.

Barkov vyrovnal v polovici zápasu na 1:1 po parádnej finte, keď naznačil, že si puk prehodí pod nohy, rýchlo ho však vrátil späť a bekhendom prekonal Anttiho Raantu. Gól fínskeho centra zaujal aj Gretzkého, ktorý bol jedným z hostí televízie TNT.

"Videli sme mnoho gólov, keď si hráč dá puk pomedzi nohy a vystrelí. Veľa hokejistov to skúša. Ale spraviť toto v zápase play off, v situácii, keď ste pod tlakom a za stavu 0:1, je niečo neuveriteľné. Bola to jedna z najkrajších akcií, akú som kedy videl v play off," povedal Gretzky v štúdiu, v ktorom bol okrem iných aj tréner Tampy Bay Jon Cooper.

Poklona od najproduktívnejšieho hráča histórie NHL potešila aj Barkova. "Som si istý, že strelil množstvo dôležitejších a krajších gólov, ale takáto pocta od neho pre mňa znamená veľa," reagoval Barkov pre TSN na slová "The Great One".