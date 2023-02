Šport24.sk Hokej NHL Tomáša Tatara čaká v New Jersey veľký krok: Prebudí ho z mizérie táto zmena? ×

Slovenský hokejista v službách New Jersey Devils Tomáš Tatar by mal byť preradený späť do elitného útoku a obnoviť tak úspešnú spoluprácu s kapitánom tímu Nicom Hischierom.