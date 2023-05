Šport24.sk Hokej NHL Tatarovo New Jersey sa zobudilo. Carolinu prestrieľalo ôsmimi gólmi Foto: TASR/AP

Rýchly prístup k športovým správam. Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Pridať ikonu na plochu Zatvoriť

Najaktuálnejšie športové správy na dosah.

Pridajte si ikonu ŠPORT24 na plochu Nie, dakujem Pridať ikonu

Hokejisti New Jersey v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom si v 2. kole play off NHL pripísali prvé víťazstvo. V treťom dueli semifinále Východnej konferencie zdolali doma Carolinu 8:4 a stav série znížili na 1:2. Blízko k postupu je Florida, ktorá uspela aj v treťom stretnutí s Torontom. Po domácom triumfe 3:2 po predĺžení je to v sérii už 3:0. Seattle vedie nad Dallasom 2:1 na zápasy, hráči Kraken vyhrali tretí duel doma 7:2.