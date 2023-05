Tatarove New Jersey nezvládlo ani druhý zápas 2. kola play off, Tomáš s dvoma mínusovými bodmi

Hokejisti Caroliny si poradili s hráčmi New Jersey aj v druhom zápase 2. kola play off NHL, keď zvíťazili 6:1. Slovenský útočník Tomáš Tatar nastúpil na 12:15 min a pripísal si dva mínusové body, dve trestné minúty a tri hity. Hurricanes vedú v sérii 2:0.

Dva góly za domácich dal fínsky útočník Jesperi Kotkaniemi, ktorý otvoril skóre v 22. min a o dve minúty rozvlnil sieť opäť. "Je to dobrý pocit. Najmä keď hráte s Martinookom a Fastom, oni mi pomáhajú a dosť mi uľahčujú prácu," povedal center druhej formácie podľa nhl.com. Jordan Martinook zaznamenal gól a asistenciu, Jack Drury a Shayne Gostisbehere dosiahli dve asistencie a brankár Frederik Andersen predviedol 28 zákrokov. "Každý hrá zodpovedne a preto dokážeme vyhrávať. Freddie nás výrazne podržal počas duelu," uviedol tréner Hurricanes Rod Brind'Amour.

Carolina musela hneď v úvode ubrániť 23-sekundové oslabenie 3:5, čo sa jej podarilo aj vďaka Andersenovi, ktorý zlikvidoval šesť striel. "Na začiatku sme ubránili oslabenia, čo nám pomohlo. Snažíme si užívať hokej, predviesť svoju hru a reagovať na vývoj duelu," povedal 33-ročný Dán, ktorý odchytal za domácich tretí zápas v play off a všetky boli víťazné.

Hráči New Jersey tak rovnako ako v prvom kole proti New Yorku Rangers prehrávajú 0:2 na zápasy. O jediný presný zásah Devils sa postaral Miles Wood, znížil ním v 44. min na 1:4. V desiatom stretnutí v play off zaznamenal svoj prvý gól. "Nehrali sme tak ako sme si povedali. Carolina má dobrý tím, tvrdo bojujú o každý puk a nedokázali sme sa im v tomto vyrovnať," zhodnotil Wood. Brankár Akira Schmid inkasoval štyri góly z 25 striel a aj v druhom zápase série ho vystriedal Vítek Vaněček. Čech si pripísal osem zákrokov a dostal dva góly.

"Myslím si, že v prvej aj druhej tretine mali naši najlepší hráči príležitosti na to, aby sa presadili. Nepodarilo sa nám to. Sme v tom všetci spoločne. Bojovnosť počas tohto duelu však nebola dostatočne dobrá," skonštatoval kouč hostí Lindy Ruff. Tretí duel série je na programe v nedeľu (21.30 SEČ) na ľade Devils.