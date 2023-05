Tatar strelil gól v play off po 3 rokoch: Je to úžasné

NEW YORK - Slovenský hokejista Tomáš Tatar skóroval v play off prvýkrát v tejto sezóne NHL. V noci na utorok v rozhodujúcom siedmom zápase série 1. kola zvýšil na 2:0 v prospech New Jersey a prispel tak k triumfu 4:0 na New Yorkom Rangers, ktorý znamená pre Devils postup do semifinále Východnej konferencie po dlhých 11 rokoch.

Tatar skóroval naposledy vo vyraďovačke v sezóne 2019/2020, keď strelil dva góly za Montreal v druhom zápase na ľade Philadelphie (5:0). Do kanadského bodovania sa v play off zapísal prvýkrát od mája 2021 - naposledy získal bod za asistenciu proti Torontu, taktiež v drese Canadiens. V noci na utorok zužitkoval prienik spoluhráča Johna Marina, ktorý sa predral cez brániacich hráčov až k zakončeniu. Jeho pokus síce minul bránku, no americký obranca okamžite vrátil puk bekhendom do bránkoviska, kde ho slovenský krídelník pohotovo upratal do siete.

"Urobil to skvele, sekundu som si myslel, že dal gól. Keď som videl, že pokračuje v akcii, snažil som sa nachystať a on mi posunul puk. Bolo to úžasné, odviedol skvelú prácu. Rovnako ako celý tím," povedal Tatar k svojmu presnému zásahu pre klubovú webstránku. Tridsaťdvaročný útočník skóroval v NHL naposledy 11. apríla, keď strelil dva góly v predposlednom zápase základnej časti proti Buffalu (6:2).

"Je to úžasné, toto by na začiatku sezóny nenapadlo nikomu. Máme za sebou dlhú cestu a myslím si, že sme si to zaslúžili. Hrali sme naozaj sebaisto," dodal Tatar. Pri jeho presnom zásahu asistoval aj kapitán Nico Hischier, ktorý nazbieral v play off dohromady päť asistencií. To je štvrtý najvyšší počet v histórii Devils v sérii proti Rangers - najviac ich dosiahol Slovák Peter Šťastný (7) v ročníku 1991/92.

Tatar odohral v siedmom zápase proti Rangers celkovo 14:56 minút, zaznamenal dve plusky, jednu strelu na bránku a zblokoval dve strely súpera. New Jersey predviedlo v sérii obrat po tom, čo prehralo úvodné dva domáce zápasy. Tatar zároveň skóroval ako prvý Slovák v tohtoročnej vyraďovačke - spomedzi jeho krajanov zaznamenal naposledy gól v play off Erik Černák, keď vo vlaňajšom 3. zápase konferenčného semifinále proti Floride prispel k triumfu Tampy Bay 5:1. Devils čaká v konferenčnom semifinále Carolina, ktorá vyradila NY Islanders po triumfe 4:2 na zápasy. V základnej časti vyhrala Metropolitnú divíziu o bod pred "diablami". Prvý duel je na programe v noci na piatok na ľade Hurricanes.