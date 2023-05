V play off NHL hral už sedemkrát, no nemá v ňom dobrú bilanciu. Tomášovi Tatarovi by táto skutočnosť mohla uškodiť počas tohto leta.

Po aktuálnej sezóne sa Tatarovi skončí zmluva s New Jersey Devils a stane sa voľným hráčom. Práve to bol jeden z hlavných dôvodov, prečo neposilnil reprezentáciu na prebiehajúcich majstrovstvách sveta.

Zámorský expert z magazínu The Athletic Dom Luszczyszyn zostavil rebríček 50 potenciálnych neobmedzených voľných hráčov z NHL na základe ich kvality. Tatarovu hodnotu odhadol na 3,7 milióna dolárov, reportér predpovedá, že by slovenský útočník mohol podpísať kontrakt na štyri roky s priemerným platom 4,3 milióna dolárov. Tatara zaradil medzi hráčov vhodných do nižších útokov.

„Tatar je perfektný hráč na to, aby pomohol tímu dostať sa do play off. Má dobrú schopnosť herne nabudiť mužstvo a spoluhráčov,“ píše Luszczyszyn a pripomína slabé štatistiky Slováka v zápasoch play off:

„V play off je nulový. V 52 zápasoch tejto fázy má na konte len trinásť bodov. Tatar je prínosom pre slabšie tímy, ale nie pre klub, ktorý ašpiruje na titul.“

Slovenský hokejista si v play off zahral v drese Detroitu Red Wings, Montrealu Canadiens, Vegas Golden Knights a New Jersey Devils. S Las Vegas sa pred piatimi rokmi dokonca predstavil vo finále, celkovo však v tomto play off odohral len osem zápasov.