Tampa Bay prišla pred sezónou o hviezdneho brankára: Dieru by mohol zalepiť Halák!

TAMPA - Brankár Andrej Vasilevskij bude hokejistom Tampy Bay chýbať na začiatku sezóny NHL približne dva mesiace. Dôvodom je operácia chrbta, ktorú musel podstúpiť necelé dva týždne pred štartom nového ročníka. Zámorské médiá špekulujú, že Tampa by mohla angažovať slovenského brankára Jaroslava Haláka, ktorý je momentálne bez klubu.

Vasilevskij má za sebou úspešný chirurgický zákrok, ktorým lekári museli vyriešiť pretrvávajúce bolesti v oblasti chrbta. Diagnostikovali mu herniu medzistavcovej platničky. Počas rekonvalescencie vynechá približne 25 stretnutí v profilige. V roku 2019 získal Vezinovu trofej pre najlepšieho brankára NHL.

V Tampe je Vasilevskij jasná brankárska jednotka. Okrem neho sú v tíme na tomto poste ešte Jonas Johansson, Hugo Alnefelt a Matt Tomkins, spolu však majú na konte iba 36 stretnutí v NHL. Z nich 35 odchytal 28-ročný Švéd Johansson, jeho o šesť rokov mladší krajan Alnefelt má za sebou iba jeden štart v profilige. Tampa tak bude chcieť pred sezónou vystužiť káder o skúsenejšieho brankára a medzi horúcich kandidátov radia v zámorí aj Haláka.

Tridsaťosemročný Halák sa stal na začiatku júla neobmedzeným voľným hráčom, keď mu vypršala zmluva s New Yorkom Rangers. V tíme "jazdcov" kryl chrbát jednotke Igorovi Šesťorkinovi. V minulej sezóne vychytal v 25 stretnutiach základnej časti desať výhier, pričom dosiahol úspešnosť zásahov 90,3 percenta a priemer 2,72 gólu na zápas. V play off ho Šesťorkin do bránky nepustil. V minulosti Halák obliekal v NHL aj dresy Montrealu, St. Louis, Washingtonu, NY Islanders, Bostonu a Vancouveru. Skúsenému slovenskému brankárovi chýba už len päť víťazstiev, aby dosiahol métu 300 výhier v základnej časti NHL. V Tampe pôsobí aj jeho krajan, obranca Erik Černák.