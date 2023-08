Sýkora vie spôsobiť súperom bolesť hlavy. Je to hráč do prvých dvoch formácií, píše expert

Pred rokom ho draftovali, teraz bude chcieť urobiť ďalší krok na ceste za svojím snom, ktorým je NHL. Od Adama Sýkoru si v New Yorku Rangers veľa sľubujú a chváli ho aj známy expert.

Na začiatku leta absolvoval slovenský hokejista rozvojový kemp Rangers, v ktorom obstál a zaujal trénerov. „Povedali mi, že som prišiel veľmi dobre pripravený a že oproti minulému roku som nabral na váhe, čo bolo aj cítiť. Tréneri boli spokojní aj s mojou rýchlosťou, keďže som vyhral testy v rýchlosti. Ich ďalšia slová boli, že patrím medzi najväčšie prospekty pre Rangers do budúcnosti. Potešilo ma, že so mnou počítajú. Samozrejme, záleží to najmä odo mňa,“ hovoril Sýkora v rozhovore pre Šport24.sk.

Kvality mladého útočníka vyzdvihol aj zámorský expert Tony Ferrari z magazínu The Hockey News. Ten upozornil, že Sýkora už má s mužským hokejom skúsenosti z pôsobenia v HK Nitra. „V nasledujúcej sezóne sa bude snažiť zapôsobiť svojou rýchlosťou, pracovitosťou a herným zápalom. Je ochotný korčuľovať a rozdávať údery, keď nemá puk. Jeho útočná hra je postavená na na tvrdej práci a vysokom tempe. Je to výborný tvorca hry a presný strelec,“ napísal o Slovákovi Ferrari a doplnil aj svoj pohľad do budúcnosti:

„Má všetky predpoklady na to, aby bol útočníkom do prvých dvoch formácií, ktorý robí všetko pre úspech tímu. Dokáže spôsobovať súperovým obrancom bolesť hlavy, vie sa im dostať pod kožu a svojím pohybom v útočnom pásme vytvára gólové šance.“