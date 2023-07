Sezónu po drafte strávil v Nitre, v jej závere „pričuchol“ k zámorskému hokeju. Budúcu sezónu strávi Adam Sýkora na farme New Yorku Rangers v Hartforde Wolf Pack, kde by mal urobiť ďalšie kroky na svojej ceste do NHL. V tíme „jazdcov“ vkladajú do slovenského útočníka do budúcnosti veľké nádeje.

Akú ste dostali spätnú väzbu od trénerov Rangers po rozvojovom kempe?

Boli to pre mňa príjemné slová, keďže mi povedali, že som prišiel veľmi dobre pripravený a že oproti minulému roku som nabral na váhe, čo bolo aj cítiť. Tréneri boli spokojní aj s mojou rýchlosťou, keďže som vyhral testy v rýchlosti. Povedali mi, že v tom mám pokračovať. Ich ďalšia slová boli, že patrím medzi najväčšie prospekty pre Rangers do budúcnosti. Potešilo ma, že so mnou počítajú. Samozrejme, záleží to najmä odo mňa. Nezabudli dodať, že si mám dať po kempe trochu oddych.

Lúčili sa s vami tréneri aj s niečím, na čom máte pracovať a čo máte zlepšiť?

To mi na kempe nepovedali. Počas sezóny som absolvoval viacero mítingov s ľuďmi z Rangers, posielali mi aj reporty zo zápasov. Tam mi ukázali, na čom mám pracovať, či už ide o prácu s hokejkou, streľbu a ďalšie detaily.

Minulú sezónu ste strávili v Nitre a pár zápasov ste odohrali aj na farme Rangers v AHL. Kde bol po hokejovej stránke najväčší rozdiel?

Všetko bolo rýchlejšie. V Amerike sa hralo fyzickejšie a treba tam byť stále obozretný, pretože človek nikdy nevie, odkiaľ môže dostať ranu.

Sedí vám viac širšie európske alebo užšie zámorské klzisko?

Viem sa prispôsobiť obom klziskám. Na väčšom klzisku mám možno na všetko viac času, na menšom mi zase vyhovuje fyzická hra. Keď to teda porovnám, možno mi menšie klzisko vyhovuje o niečo viac.

V AHL sa hrá viac do tela. Dali vám v Rangers po minuloročnom drafte za domácu úlohu nabrať na svaloch?

Práveže nie, nehovorili mi nič také. Vedel som, že to potrebujem, takže stále na tom pracujem. Snažím sa makať v posilňovni aj na ľade. Som typ hráča, ktorý tvrdo pracuje, takže nejaké svaly som mal už predtým. Vždy to však môže byť lepšie, takže neprestávam pracovať.

Keď ste prišli z Nitry do Hartfordu, boli ste jeden z najmladších hráčov v tíme. Aké ste mali povinnosti v tíme?

Nie je to až také ako na Slovensku, keďže na veľa povinností tam majú ľudí, ktorí to robia. Keď som však bol na ľade, pozbieral som puky. Keď sme vychádzali z autobusu po zápase, poupratoval som ho. Tieto činnosti sa mi nevyhli, keďže som bol najmladší hráč sa predpokladám, že ním budem aj v budúcej sezóne.

Čítal som, že si vás pod ochranné krídla zobrali Jaroslav Halák a Filip Chytil. Aké rady vám dali?

Na konkrétnu radu si nespomeniem, ale som určite rád, že som mal pri sebe chalanov zo Slovenska a z Česka. Bolo to pre mňa lepšie, ako keby som mal ísť do tímu, kde by nikto z týchto krajín nebol. Bolo to príjemnejšie.

V lete ste sa zúčastnili tenisového turnaja, rád chodíte na vodné lyže. Idú vám iné športy okrem hokeja od ruky?

Vodné lyže som si veľmi obľúbil, keďže to mám kúsok na bicykli z mojej dediny. Takisto počas leta obľubujem tenis, ale aj ďalšie športy, či už futbal, inline hokej alebo plávanie. Tieto športy mi pomáhajú, zapájam v nich také časti tela, ktoré pri hokeji nezapájam a zlepšujem sa vďaka nim aj vo veciach, o ktorých ani neviem.

Adama Sýkoru minulý rok draftoval New York Rangers. Zdroj: getty images

Ako ste na tom v spomínanom tenise? Ako vám to išlo na turnaji?

Na turnaji boli trošku iní, lepší hráči ako ja. Snažil som sa aspoň odvrátiť podania súperov. (smiech) Dvojhra mi vyhovuje viac ako štvorhra, baví ma to v nej viac.

Tento rok ste ukončili strednú školu zvládnutím maturitných skúšok. Chystáte sa študovať ďalej, napríklad diaľkovo, alebo si dávate od školy prestávku?

Najmä tento rok bude pre mňa hokej prvoradý, uvidíme, ako mi to pôjde a čo bude ďalej. Od školy si teda chcem na chvíľu oddýchnuť a chcem myslieť na hokej. V budúcnosti však návrat do školy nevylučujem, keď na to budem mať čas, napríklad poobedia. Momentálne však nad pokračovaním v štúdiu nerozmýšľam.

Bývať v osemnástich rokoch bez rodičov a starať sa sám o seba nie je najjednoduchšie, vy ste si to vyskúšali v závere minulej sezóny v Amerike. Ako ste to zvládali?

Veľmi mi pomohlo, že už v jedenástich či dvanástich rokoch som odišiel do Nitry. Prvé dva roky som dochádzal, potom som tri-štyri roky býval na internáte. Už vtedy som sa adaptoval na to, že sa musím spoliehať najmä sám na seba. Sťahovanie do Ameriky teda nebude pre mňa až taký veľký skok. Bude to, samozrejme, iné, bude to predsa len na celú sezónu, ale teším sa na to. Bude to pre mňa nová výzva. Verím, že ma rodičia niekedy prídu pozrieť.

Sýkora tento rok vyrazil s rodinou na dovolenku do Turecka. Zdroj: archív Adama Sýkoru

Kde a s kým budete bývať v budúcej sezóne? Vybavia vám v Rangers náhradnú rodinu, ako býva zvykom u mladých hráčov?

Momentálne ešte neviem, ale myslím, že si budem všetko riešiť sám, takže predpokladám, že si vybavím nejaký apartmán, v ktorom budem bývať. Zatiaľ nemám informácie, že by som mal bývať u náhradnej rodiny.

Ako ste na tom s kuchárskymi schopnosťami. Viete si uvariť alebo to radšej nechávate na druhých?

Viem si uvariť. Aj teraz, keď som počas letnej prípravy býval v Banskej Bystrici v byte, som sa snažil variť a pripravovať si jedlá. Som v tom celkom zdatný. Samozrejme, nejaké špeciality ešte neovládam, lepšie povedané, neskúšal som ich zatiaľ. So základnými vecami však nemám problém. Som obdivovateľ mäsa, to si robím väčšinou každý deň a kombinujem to s rôznymi prílohami.

Z AHL je už len krok do vytúženej NHL. Máte v hlave, že by ste tam v budúcej sezóne mohli nakuknúť?

Určite to mám v hlave. Ako ste povedali, je to už len kúsok od NHL. Šanca môže prísť hocikedy, takže v každom zápase chcem ísť na sto percent a chcem ukázať, že som na NHL pripravený. Je to len na mne a urobím pre to maximum. Je to pre mňa obrovská motivácia a mám ju v hlave. Viem, že vrchol je odo mňa naozaj kúsok.