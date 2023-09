CHICAGO - Kanadský hokejista Connor Bedard odohral svoj prvý predsezónny zápas za Chicago Blackhawks. Osemnásťročný útočník sa dvoma primárnymi asistenciami podieľal na víťazstve "jastrabov" v príprave na nový ročník NHL nad St. Louis 2:1 po predĺžení. Premiéru v rovnakom drese absolvoval slovenský útočník Martin Mišiak.

"Cítil som sa celkom dobre, pohodlne. Myslím si však, že som mal na viac. Neviem, či bolo niečo, čo ma prekvapilo. Zrejme trochu menej priestoru, ale to nie je nič, čo by som nečakal. Ešte si trochu zvykám," uviedol najvyššie vybraný hráč uplynulého draftu NHL, ktorý odohral 21:42 min a na bránku súpera vyslal päť striel. Tréner Blackhawks Luke Richardson zaradil kanadského mladíka do formácie s Taylorom Hallom a Ryanom Donatom.

Bedardov dres s číslom 98 bol všadeprítomný, keď sa fanúšikovia prechádzali po aréne United Center pred úvodným vhadzovaním, ktoré Bedard vyhral. Jeho vplyv na Chicago je jedným z najočakávanejších príbehov profiligy, keďže odborníci ho prirovnávajú ku Connorovi McDavidovi či Sidneymu Crosbymu. "Už som spomínal, že do ligy neprekĺzol bez povšimnutia ako neznámy. Ľudia sú na neho pripravení, čo bude pre neho predstavovať určité výzvy. Všetci ho poznajú ako strelca, ale on dokáže výborne tvoriť hru a vidí ľad," poznamenal kouč Blackhawks.

Osemnásťročný Mišiak má za sebou mimoriadne cenný štart. V zostave Chicaga figuroval na pozícii centra tretieho útoku po boku skúsenej dvojice Corey Perry a Nick Foligno. Hráči, ktorí majú v NHL odohratých dovedna viac ako 2000 stretnutí, si slovenského mladíka zastali v 27. minúte duelu po "hite" od obrancu Huntera Skinnera. Mišiak odohral 11:34 min a zaznamenal jeden mínusový bod. Po zápase ho Blackhawks poslali do juniorskej OHL, v ktorej bude obliekať dres Erie Otters.