NEW YORK - Chicago Blackhawks bude mať právo prvého výberu v júnovom drafte zámorskej hokejovej NHL. Americký klub v noci na utorok vyhral draftovú lotériu, keď do nej vstupoval s treťou najvyššou šancou na úspech a dostal sa pred Anaheim i Columbus. Dostane tak šancu získať predpokladanú draftovú jednotku Kanaďana Connora Bedarda.

"Voľba z najvyššej pozície môže ovplyvniť celú našu organizáciu a hokejovú éru v našom meste. Má to veľký význam a obrovskú hodnotu. Je obrovská výhoda mať draftovú jednotku v silnom roku," uviedol generálny manažér Blackhawks Kyle Davidson na tlačovej konferencii v Chicagu. Zároveň však nespomenul žiadne meno v súvislosti s voľbou klubu v nadchádzajúcom drafte. Povedal iba, že "vníma, že v ponuke je veľa elitných talentov, ktoré sú už teraz pripravené hrať v NHL."

Draftová lotéria určila poradie na prvých šestnástich miestach v prvom kole. Jej účastníkmi bolo 16 tímov, ktoré sa v roku 2023 nekvalifikovali do play off. Poradie na 17.-32. mieste bude známe na základe výsledkov vyraďovacej časti. Najvyššiu šancu na zisk draftového výberu číslo jedna mal najhorší tím základnej časti súťaže Anaheim - 18,5 percenta pred Columbusom (13,5) a Chicagom (11,5).

Nesporný favorit na pozíciu draftovej jednotky je 17-ročný kanadský útočník Bedard, ktorý figuruje na vrchole všetkých preddraftových rebríčkov. Na uplynulých MS hráčov do 20 rokov ovládol kanadské bodovanie turnaja, keď v 7 zápasoch nazbieral 23 bodov za 9 gólov a 14 asistencií a popri titule majstra sveta získal aj ocenenie MVP pre najužitočnejšieho hráča. Sezóna 2022/2023 bola druhá, v ktorej pôsobil vo farbách klubu Regina Pats v juniorskej súťaži WHL. Vytvoril v nej niekoľko rekordov a so 143 bodmi jasne kraľoval produktivite súťaže s 36-bodovým náskokom.

Vo väčšine preddraftových rebríčkov sa na druhom mieste umiestňuje kanadský útočník Adam Fantilli, ktorý bol najproduktívnejší hráč základnej časti univerzitnej súťaže NCCA. Spoločne triumfovali na MS hráčov do 20 rokov. Šancu na výber v prvom kole draftu má podľa rebríčkov aj viacero slovenských hráčov. Pozíciu v prvej desiatke by podľa viacerých skautov mohol zaujať útočník Dalibor Dvorský, po vydarenej sezóne vo WHL sa prvé kolo spomína aj v súvislosti so Samuelom Honzekom. V roku 2022 sa stal draftovou jednotkou slovenský útočník Juraj Slafkovský (Montreal), dvojkou jeho krajan obranca Šimon Nemec (New Jersey).

Blackhawks budú z najvyššej pozície vyberať iba druhýkrát v histórii. V roku 2007 siahli po americkom útočníkovi Patrickovi Kaneovi, ktorý bol súčasť klubu až do výmeny do New Yorku Rangers vo februári 2023. Chicagu pomohol, spoločne so slovenským útočníkom Mariánom Hossom, k trom triumfom v Stanleyho pohári (2010, 2013, 2015). Pre Chicago pôjde o najvyšší draftový výber od roku 2019, keď z 3. miesta angažovalo útočníka Kirbyho Dacha.

Najväčším favoritom draftovej lotérie bol Anaheim. "Keby ste mi pred koncom sezóny povedali, že získame dvojku draftu, bol by som nesmierne spokojný. V tejto chvíli som nadšený," reagoval generálny manažér Anaheimu Pat Verbeek. Anaheim bude z 2. miesta vyberať tretíkrát v histórii. V roku 1994 získal Olega Tverdovského, po Bobbym Ryanovi siahol v roku 2005.

"Z tretieho miesta získame skvelého hráča, o tom niet pochýb. Každý chce vyhrať v lotérii a v takom prípade si môžete vybrať hocikoho vrátane hráča z vrcholov rebríčkov. Sme si však istí, že aj z tretieho miesta získame výnimočného hokejistu," reagoval na výsledok lotérie generálny manažér Columbusu Jarmo Keläläinen.

Blackhawks získali v sezóne 2022/2023 59 bodov, Anaheim a Columbus mali po 58. Strelili v nej najmenej gólov zo všetkých tímov - 204, o 10 menej než Columbus. Už 1,5 hodiny po výsledkoch draftovej lotérie pribudlo vyše 500 nových záujemcov o sezónne permanentky na domáce zápasy Chicaga.