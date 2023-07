Slovenský hokejista v zámorí mení dres: Tampa Bay poslala Čajkoviča do Minnesoty

Slovenský hokejista Maxim Čajkovič sa stal v noci na pondelok hráčom Minnesoty Wild. Tampa Bay Lightning ho vymenila spolu s Patom Maroonom za výber v siedmom kole budúcoročného draftu. Prezident a generálny manažér "bleskov" Julien BriseBois to potvrdil pre oficiálnu stránku floridského klubu.

Čajkovič doposiaľ neabsolvoval zápas v NHL. Tampa Bay ho draftovala v roku 2019 v treťom kole z 89. miesta a odvtedy sa predstavil v QMJHL, AHL, ECHL a v sezóne 2020/21 hosťoval v Bratislave Capitals. Hral aj v tíme Syracuse Crunch, na farme Lightning, kde odohral v uplynulej sezóne tri zápasy. Väčšinu predošlého ročníka strávil s Orlando Solar Bears (ECHL) a nazbieral 27 bodov (10+17) v 41 zápasoch základnej časti.

Maroon prišiel do tímu ako voľný hráč v lete 2019. Odohral 280 zápasov v základnej časti a zaznamenal 82 bodov za 29 gólov a 53 asistencií. V play off pridal ďalších 77 stretnutí so 17 bodmi (7+10) a s tímom, v ktorom pôsobí aj slovenský obranca Erik Černák, získal dva Stanley Cupy za sebou (2020, 2021).