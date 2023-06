Ide len o predpovede, ale ich odhady bývajú najpresnejšie. Redaktori renomovaného zámorského magazínu The Athletic zostavili pred dnešným draftom NHL prognózu prvých dvoch kôl. Ak by im vyšla a kluby by v nich siahli až po šestici hráčov spod Tatier, bol by to pre Slovensko jeden z najúspešnejších draftov v histórii!

Maximálni optimisti hovoria tento rok až o trinástich talentoch spod Tatier, po ktorých siahnu kluby NHL v rámci sedemkolového draftu s 224 výbermi. Na druhej strane, realisti takýto scenár ani náhodou neočakávajú. Slováci nemali viac ako šesť hráčov na drafte od roku 2006. Sedem ich bolo naposledy ešte v roku 2005, teda v roku, keď sa narodila väčšina mladíkov smerujúcich na tohtoročný draft. Najviac slovenských hokejistov, až pätnásť, bolo doteraz draftovaných v roku 2001.

Zámorskí odborníci však predpovedajú Slovensku historický draft so šiestimi hráčmi v prvých dvoch kolách. Podľa redaktorov renomovaného zámorského magazínu The Athletic siahne z 8. miesta Washington po útočníkovi Daliborovi Dvorskom. „Napriek tomu, že patrí k mladším hráčom tohto ročníka, už nejaký čas hrá proti mužom, takže klub by teoreticky mohol posilniť ešte predtým, ako Ovečkin ukončí kariéru,“ myslí si jeden z nich. Po Dvorskom by mal nasledovať taktiež útočník Samuel Honzek, ktorého si podľa predpovede The Athletic vyberie zo 14. miesta Pittsburgh. „Je veľký krídelník, ktorý vie dávať góly a priniesť obojsmernú hru,“ píše o rodákovi z Trenčína ďalší expert, ktorý zároveň predpokladá, že Honzek by mohol byť súčasťou novej éry Penguins po hviezdnych veteránoch Sidneym Crosbym s Jevgenijom Malkinom.

Na začiatku 2. kola by si mal podľa spomínanej prognózy vybrať Montreal obrancu Maxima Štrbáka. „Môže byť jedným z najlepších hráčov, ktorí nebudú vybraní v prvom kole. Akýkoľvek tím si ho vyberie, dovolí mu pokračovať v rozvoji v univerzitnej lige,“ konštatoval pre Športweb na adresu syna dlhoročného slovenského reprezentanta Martina Štrbáka fínsky odborník a niekdajší asistent trénera Michaloviec či Spišskej Novej Vsi Elmo Aittola. V tom istom kole by sa malo ešte ujsť miesto pre útočníkov Juraja Pekarčíka, Alexa Čiernika, Martina Mišiaka a brankára Adama Gajana.

Okrem vyššie spomínaných sedem najväčších nádejí nášho hokeja s ročníkom narodenia 2005 majú šancu byť tento rok ešte draftovaní František Dej, Adam Cedzo, Samuel Urban, Maroš Jedlička, Daniel Alexander Jenčko či Ondrej Molnár. Ten si výrazne „pohoršil“ po decembrovom incidente na florbale v Nitre. „Je to škoda, lebo to mohlo byť prvé alebo druhé kolo. Bol som na to aj psychicky nastavený, výkony boli dobré. Ale po tom, ako sa stal ten incident, moje výkony neboli úplne ideálne. Nedokázal som sa sústrediť na hokej,“ smutne skonštatoval v rozhovore pre Sportnet 18-ročný hokejový talent.

Istý draft

Dalibor Dvorský

Samuel Honzek

Maxim Štrbák

Juraj Pekarčík

Alex Čiernik

Martin Mišiak

Adam Gajan

Možný draft

František Dej

Adam Cedzo

Samuel Urban

Maroš Jedlička

Daniel Alexander Jenčko

Ondrej Molnár