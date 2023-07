Zaujali hneď od prvých tréningov. V St. Louis Blues si pochvaľujú draftovaných Slovákov Dalibora Dvorského a Juraja Pekarčíka.

Druhého menovaného si Blues vybrali síce až v 3. kole draftu zo 76. miesta, o to prekvapenejší boli, keď videli, v akom svetle sa ukazuje na ľade. „Pekarčík vyzerá ako hokejista z prvého kola draftu,“ povedal pre oficiálnu stránku NHL riaditeľ hráčskeho rozvoja v St. Louis Tim Taylor a tohtoročný kemp mladíkov označil za najlepší, aký v Blues mali.

Samozrejme, pochvaly smeroval aj k ďalšiemu Slovákovi – Daliborovi Dvorskému, ktorého si St. Louis vybrali v prvom kole z 10. miesta. „Bol naozaj pôsobivý, páčila sa mi jeho nedostihnuteľnosť na ľade. Včera odohral pár zápasov, v ktorých prenikal cez obranu. Vyzeralo to, že hru spomaľuje, ale on cez obrancov prešiel. Určite ste videli jeho parádne zakončenia, napríklad jeho otočku so zakončením z bekhendu. Vie podržať puk a je na ľade naozaj múdry,“ komentoval Taylor Dvorského.

Prichádzajúci mladí hráči sa mu pozdávajú a možno aj Dvorský s Pekarčíkom sú budúcnosť Blues. „Liga sa omladzuje, takže potrebujete týchto chlapcov, aby sa zlepšovali každým rokom. Som naozaj nadšený, ako naša organizácia s týmito mladíkmi pracuje a kam ju posúvajú.“