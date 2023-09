Slafkovský musel ísť do kolien. V Montreale ho prekvapil VÝCHODNIAR: Aha, čo vytiahol na Juraja

Juraj Slafkovský v posledných týždňoch zaberá na predsezónnom kempe Montrealu Canadiens, aby si zabezpečil účasť v prvom tíme a tým pádom v NHL na nadchádzajúcu sezónu. Slovenský hokejista zažil počas zápasu poriadne prekvapenie.

Medzi fanúšikmi sa totiž vynímal jeden v slovenskom drese, to však nebolo to najzaujímavejšie. Nielenže to bol Slafkovského krajan, ale pochádzajú z jedného mesta. „Tento fanúšik priletel až z Košíc, aby v kempe videl hrať svojho obľúbeného hráča,“ napísali Canadiens na Twittri.

Košičan napokon neodchádzal naprázdno a odniesol si šiltovku podpísanú Slafkovským aj Filipom Mešárom. Možno mu k tomu dopomohol originálny transparent, ktorý vytiahol na dvojicu Slovákov v službách Montrealu. Našich mladých hokejistov text, ktorý fanúšik držal v rukách, určite dokonale pobavil a také niečo na tribúne ešte nevideli. Pozrite si viac v GALÉRII.