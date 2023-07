BRATISLAVA - Už v utorok naberie smer Montreal! Slovenského hokejistu Juraja Slafkovského (19) čaká druhá sezóna v NHL a rodák z Košíc verí, že nový ročník v drese Montrealu bude lepší ako predošlý, ktorý nedohral pre zranenie kolena. Minuloročná jednotka draftu tomu prispôsobila aj letnú prípravu, v ktorej išiel náš útočník skutočne naplno.

Historická prvá draftová jednotka zo Slovenska vlani odohrala v prvom tíme Canadiens len 39 duelov s bilanciou 4 góly a 6 asistencií. Slafkovského následne do konca sezóny vyradilo zranenie kolena, ktoré je však už v úplnom poriadku. „Už pred odchodom z Montrealu na konci sezóny som už korčuľoval, čo bolo dobre a už vtedy som sa cítil dobre s kolenom. Už sa to zlepšovalo, spevňovalo, čiže teraz by to malo byť už stopercentné dúfam,“ povedal Juraj novinárom počas stredajšej tlačovky.

Počas leta sa Slafkovský zameral na viacero aspektov a internet obleteli aj zábery v špeciálnych okuliaroch či maske, ktoré mu mali pomôcť v ďalšom rozvoji. Náš hokejista zásadným spôsobom zväčšil aj kapacitu pľúc so špeciálnym prístrojom. „Malo byť okolo 15 až 20 percent. Zázrakom sa mi to podarilo za mesiac a pol a je to dosť veľké číslo. Aj tréner bol z toho prekvapený, čo je super,“ opísal Juraj, no zároveň dodal, že efekt toho celého okúsi na vlastnej koži až počas sezóny. „Teraz sa to ešte nedá úplne otestovať, no počas sezóny pri striedaniach zistím, či mi to naozaj pomohlo.“

Leto si náš hokejista užil najmä na Slovensku. „Samozrejme, že mi chýbali tie naše klasické jedlá, rodina, babky, kamaráti a tak. Bol som aj na dovolenke a zároveň si užíval, že môžem byť doma a trénovať,“ priblížil. Zatiaľ čo jeho kamarátovi a spoluhráčovi Filipovi Mešárovi chýbali v Kanade najviac bryndzové halušky, Slafkovský si robil zálusk na podobnú pochúťku. „Aj ja som sa tešil na bryndzové, ale pirohy,“ dodala vychádzajúca hviezda.