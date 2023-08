Talentu má na rozdávanie, no aj tak sa od neho kluby doteraz stránili. Do kádra Montrealu Canadiens prichádza Logan Mailloux, s ktorým sa spája temná minulosť.

Obrancu draftovali Canadiens na drafte NHL 2021 v 1. kole z celkového 31. miesta. Doteraz sa však v profilige neobjavil pre zákaz. Dôvodom je jeho neslávna minulosť. V sezóne 2020/21 hosťoval vo švédskom tíme SK Lejon. Viac ako výkonmi na ľade zaujal svojím správaním mimo klziska a skončil v rukách polície.

Počas angažmánu na severe Európy sa dopustil činu, ktorý sa neodpúšťa. Šikovný hokejista bol obvinený len 18-ročným dievčaťom za to, že šíril fotografie a videozáznamy, ktoré si natočil počas ich sexuálneho aktu. Mladé dievča následne upadlo do depresií a nevyhla sa ani verejnej hanbe. Mailloux sa postavil pred sudcu, ktorý mu udelil podmienečný trest a pokutu 1650 dolárov.

Na organizáciu Montrealu sa zniesla značná vlna kritiky po tom, čo Maillouxa draftovali. Ku kritikom sa pridal aj kanadský premiér Justin Trudeau, ktorý vyhlásil, že vedenie Montrealu „urobilo chybu v úsudku“.

Hokejista strávil minulú sezónu v juniorskej OHL, kde patril medzi najlepších obrancov. V 59 zápasoch zaznamenal 53 bodov, za čo si vyslúžil druhú šancu. „Ďakujem všetkým fanúšikom Canadiens, ktorí mi preukázali podporu. Veľmi si to vážim. Urobím všetko pre to, aby som prišiel do predsezónneho kempu maximálne pripravený a mohol zabojovať o miesto v prvom tíme,“ vyhlásil po tom, čo dostal povolenie hrať v NHL.