Hokejista Joe Pavelski z Dallasu Stars v pondelok zľahka korčuľoval s niektorými spoluhráčmi. Absolvoval tak ďalší krok z protokolu pri otrase mozgu. Zatiaľ však nie je jasné, kedy sa vráti do zápasov play off.

Pavelski sa zranil pred týždňom, keď si tvrdo udrel hlavu o ľad po bodyčeku od obrancu Matta Dumbu z Minnesoty. Tréner Dallasu Pete DeBoer povedal, že návrat Pavelského do tréningového procesu je dobré znamenie.

Prvé cvičenie je ľahké

"Zatiaľ nie je k dispozícii, ale to, že sa objavil na ľade so skupinou chalanov, to je dôležité. Musí urobiť všetky kroky a uvidí, ako zareaguje. Prvé cvičenie je ľahké, potom nasledujú ťažšie. Takže robí všetky správne veci," citovala DeBoera agentúra AP.