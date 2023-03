Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec (19) si postupnými krokmi podmaňuje nižšiu zámorskú súťaž AHL. V marcových zápasoch jeho Uticy Comets má priemer bod na zápas a mnohí odborníci volajú po jeho nasadení do NHL.

Dvojka vlaňajšieho draftu odohrala v aktuálnej sezóne 54 duelov, v ktorých si na svoje konto pripísala 24 bodov za 9 gólov a 15 asistencií. Rodákovi z Litpovského Mikuláša sa darilo najmä v posledných šiestich stretnutiach, v ktorých mal z pozície obrancu vynikajúci priemer – bod na zápas. „Momentálne som asi najviac spokojný za celú sezónu. Hrávam presilovky aj oslabenia, podobný priestor dostávame len dvaja z obrany,“ konštatoval Šimon Nemec pre denník Šport.

Jeho výkony z posledného obdobia však nie sú ani náhodou dielom náhody. „Snažím sa viac strieľať. Stačí sa pozrieť na suverénne najproduktívnejšieho obrancu v NHL Erika Karlssona, ktorý dosiahne deväťdesiat percent svojich bodov po strelách. Buď dá gól, alebo to niekto dorazí. Podľa jeho vzoru som trošku zmenil svoju hru,“ pokračoval Nemec, pre ktorého je spomínaný švédsky hokejista najväčší vzor. Nečudo, Karlsson zo San Jose je momentálne najproduktívnejší obranca NHL. Na svojom konte má zatiaľ 20 gólov a neuveriteľných 85 bodov, čo ho radí na 11. miesto celej súťaže.

Talentovaný hokejista by teoreticky mohol posilniť Slovensko na májovom svetovom šampionáte. „To je ďaleko. Čaká nás ešte veľa zápasov v základnej časti AHL a potom verím, že aj v play off. Človek nikdy nevie, čo sa môže stať. Ak by sa mi však skončila klubová sezóna skôr, veľmi rád by som si zahral na svojich tretích MS. Prioritne sa však teraz sústredím na klub,“ dodal Šimon Nemec, v ktorého prípade je celkom reálne, že by v drese New Jersey mohol v závere základnej časti ochutnať v pár zápasoch aj NHL.