Šport24.sk Hokej NHL Šimon Nemec je voľný pre MS, jeho Utica v play off skončila Foto: Twitter Utica Comets

NEW YORK - Americký klub Utica Comets v zostave so slovenským hokejistom Šimonom Nemcom vypadol z play off AHL. Utica v noci na sobotu podľahla v 4. zápase Torontu Marlies 1:4 a v sérii prehrala 1:3 na zápasy.