New York - Hokejisti Seattlu sa stali šiestym tímom v histórii NHL, ktorý v dvoch úvodných kolách play off odohrá série na sedem zápasov. Kraken v prvom kole Západnej konferencie vyradili Colorado a teraz ich čaká siedmy zápas v sérii s Dallasom.

Pred Kraken zažili podobnú situáciu len hokejisti Minnesoty Wild (2003), San Jose Sharks (1994 a 1995), Minnesoty North Stars (1968), Los Angeles Kings (1968 a 1969) a St. Louis Blues (1968).

Vo svojej prvej sezóne v profilige skončil Seattle ďaleko pred bránami play off, na postup mu chýbalo 37 bodov. Nováčik v NHL tak nenapodobnil príbeh hráčov Vegas, ktorí v debutovej sezóne 2017-18 senzačne prišli až do finále, kde napookon nestačili na Washington. Vďaka voľnej karte sa však Seattle vo svojej druhej sezóne prebojoval do play off a ostal aktuálne medzi šiestimi najlepšími tímami súťaže.

Kraken sú štvrtým tímom, ktorý v prvých dvoch dueloch klubovej histórie, keď čelil vypadnutiu, ani raz neprehrával. Napodobnil tak Wild (2003), Anaheim Ducks (1997) a NY Rangers (1928).

Medzi úspešných strelcov Seattlu sa v šiestom zápase zapísal aj nováčik Ty Kartye, ktorý v NHL debutoval až teraz v play off. Dvadsaťdvaročný kanadský útočník strelil svoj tretí gól v play off, čo dokázal ako piaty hráč v histórii NHL spomedzi tých, ktorí naskočili do NHL až v bojoch o Stanley Cup. Okrem neho to dokázali Chris Kreider (5), Eddie Mazur (4), George McPhee (3) a Ray Cote (3).

V drese Dallasu skóroval veterán Joe Pavelski a ôsmym gólom v jednej sérii stanovil nový klubový rekord. Pavelski dal v kariére už 72 gólov vo vyraďovačke, čo je spolu s Alexandrom Ovečkinom najviac spomedzi stále aktívnych hráčov. Zo slovenských hokejistov sú najlepší traja Stan Mikita (59 gólov, celkovo 36. miesto), Marián Hossa (52 gólov, 59. miesto), Peter Šťastný (33 gólov, 160. miesto)

Osem zásahov Pavelského v play off znamená aj vyrovnanie zápisu Martina St. Louisa (New York Rangers, 2014) a Johnnyho Bucyka (Boston Bruins, 1974) medzi hráčmi vo veku 38 a viac rokov.