New York - Klub zámorskej NHL poslal slovenského obrancu Samuela Kňažka na farmu do Clevelandu Monsters. Po Servácovi Petrovskom, Maximovi Čajkovičovi a Martinovi Mišiakovi je to štvrtý Slovák, ktorý skončil v prípravnom kempe prvého tímu pred štartom NHL.