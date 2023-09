BRATISLAVA - Je jedným z mála, ktorí boli od začiatku proti krvavému konfliktu! Keď vlani vo februári Rusko vojensky napadlo Ukrajinu, svet zostal v šoku. Mnohí ruskí športovci túto vojnu otvorene podporujú a stoja za režimom Vladimira Putina (70). Obranca Calgary Flames Nikita Zadorov (28) má však od začiatku odlišný názor a priznal, že konflikty vznikajú aj medzi samotnými Rusmi pôsobiacimi v NHL.

Ruskí športovci sú už vyše roka podrobovaní kritike zo všetkých strán za ich postoj k vojne na Ukrajine. Zatiaľ čo drvivá väčšina mlčí alebo sa zmôže len na bezduché frázy, niektorí konflikt otvorene podporujú a len malá časť z nich sa nebojí krvavú vojnu kritizovať. Jedným z takých je obranca Nikita Zadorov, ktorý v rozhovore s ruským Youtuberom Jurim Dudom prezradil, že celá situácia rozdeľuje aj jeho krajanov pôsobiacich v NHL.

Brankár Floridy Sergej Bobrovskij podľa jeho slov zorganizoval skupinový čet. „Povedal, že musíme držať spolu, je to náročná situácia a musíme sa rozhodnúť, čo urobíme. Ponúkali sme rôzne riešenia, teraz už neviem kto, možno som to bol aj ja, navrhol, že by sme mali vydať stanovisko, že všetci Rusi sledujeme situáciu. Nevedeli sme, či nám zrušia víza, obavy mali najmä hráči pôsobiaci v Kanade, ktorá proti vojne vystupovala hlasnejšie ako USA,“ uviedol skúsený obranca.

Ruskí hokejisti však k žiadnemu stanovisku nedošli, pretože sa rozdelili - podľa slov Zadorova - na tábor propagandy a tábor rozumu. Obranca Calgary sa nebál vyjadriť kriticky aj na adresu Alexandra Ovečkina, ktorý má dodnes na sociálnych sieťach profilovú fotografiu s Putinom. „Je to jeho vec a jeho voľba. Rešpektujem ho ako jedného z najlepších ruských hokejistov. Sme kolegovia, ale naše životné a politické pohľady sú rozdielne,“ uviedol rodák z Moskvy.

Na druhej strane Zadorov pripúšťa, že mnohí hráči sa boja vyjsť s kožou na trh a zároveň rozumie aj tým, čo v KHL nosia písmeno Z (toto písmeno sa od začiatku vojny objavuje na ruskej vojenskej technike - pozn. red.) na dresoch. „Som si istý, že ani v CSKA nesúhlasia s vojnou všetci hráči. Nikdy by sa však nevyjadrili ako ja. Bohužiaľ, ľudia sa musia vzdať morálnych hodnôt, aby nakŕmili svoje rodiny,“ povedal Nikita a priznal, že vo svojej krajine od vypuknutia vojny nebol. „Nechcem, aby ma povolali do služby a hlavne, to, čo sa deje, je odporné. Nedokážem si predstaviť, že by som si išiel do reštaurácie v Moskve, zatiaľ čo ľuďom padajú na hlavy bomby,“ dodal Zadorov.