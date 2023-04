Nemá za sebou jednoduchú sezónu. Richard Pánik si chce chuť napraviť v reprezentačnom drese.

Sezóna 2022/23 bola pre slovenského hokejistu prvá po návrate zo zámoria. Pánik ju strávil vo Švajčiarsku, v Lausanne odohral len devätnásť zápasov a nazbieral deväť bodov. „V tejto sezóne som toho veľa neodohral, chuti mám teda dosť. Čo sa odohralo v Lausanne, by bolo na knihu. Nechcem to však rozpitvávať. Nebolo to ideálne, no nechcem sa k tomu vracať,“ povedal Pánik pre český denník Sport.

V roku 2009 odišiel do Kanady, do NHL prvýkrát nakukol v sezóne 2012/13 v drese Tampy Bay. Sezónu 2021/22 však Pánik strávil z prevažnej časti v AHL a pôsobenie v zámorí návratom do Európy zrejme definitívne uzavrel. S Chicagom Wolves sa mu v minulej sezóne podarilo v AHL vyhrať Calderovu trofej.

„Podarilo sa mi to znovu po desiatich rokoch. Bolo úsmevné, že som v zámorí začínal aj končil Calderovou trofejou. Bola to skvelá skúsenosť,“ hovorí Pánik.

V NHL odohral 521 zápasov, hral za Tampu Bay, Toronto, Chicago, Arizonu, Washington, Detroit aj New York Islanders. Do NHL zasiahol v desiatich po sebe idúcich sezónach.

„Prechádzal som rôznymi etapami. Musel som sa prispôsobiť hre a systému. Z viac technického hráča som sa zmenil na silového útočníka. Vyžadovali to odo mňa, preto som v NHL vydržal tak dlho. Musel som sa prispôsobiť. Ak by som si hral svoje, veľa šancí by som nemal,“ dodal Pánik, ktorý má byť jeden z lídrov slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta v hokeji.