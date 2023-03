Bol jedným z troch Slovákov, ktorých si kluby NHL vybrali v 1. kole vlaňajšieho draftu, no najkvalitnejšiu ligu sveta na vlastnej koži ešte neokúsil. Ba čo viac, Filip Mešár (19) nepôsobí ani na farme Montrealu, ktorý ho draftoval, keďže vedenie Canadiens ho v úvode sezóny poslalo do tímu Kitchener Rangers v juniorskej OHL.

Odchovanec popradského hokeja túžil odštartovať aktuálnu sezónu v AHL, no klub ho po jednom zápase poslal do juniorskej OHL. Doteraz tam odohral v drese Kitchener Rangers 47 zápasov, v ktorých nazbieral rovnaký počet bodov za 17 gólov a 30 asistencií.

Vzhľadom na to, že Filip má za sebou už dve seniorské sezóny v drese Popradu, v konkurencii juniorov sa od neho očakávalo viac. Ale… „Kitchener je uprostred veľkej trénerskej a manažérskej revízie, čo výrazne poškodilo výkon tímu. Mešár je súčasťou klubu, na súpiske ktorého sú len dvaja hráči, ktorí zbierajú v priemere viac ako bod na zápas. A v lige je len šesť pozícií od posledného miesta,“ konštatuje Hadi Kalakeche z portálu habseyesontheprize.com.

Najmä z toho dôvodu vola zámorský odborník po zmene tímu, aby mohol Mešár vôbec napredovať. „Momentálne je stále v adaptačnom štádiu, ale pre jeho úspech je nevyhnutný presun do tímu, ktorý má pevnú predstavu o tom, kam smeruje a čo od neho chce. Kitchener nie je tým správnym klubom, ktorý by v súčasnosti dostal z neho to najlepšieho.“

Kalakeche hodnotil aj individuálny progres slovenského útočníka, u ktorého ide o premiérovú sezónu v zámorí. „Na individuálnej úrovni sa Mešárova hra veľmi nezlepšila. Zostáva rýchlym, nedostihnuteľným korčuliarom so skvelým pohybom mimo puku a schopnosťou tvoriť hru, ktorý prejavuje záblesky defenzívnych schopností. Ale chýba mu takmer akákoľvek fyzická zdatnosť,“ poznamenal uznávaný zámorský odborník, pričom fyzický aspekt zmieňovali aj ľudia z vedenia Montrealu. A práve na tom musí Mešár zapracovať najviac, aby sa mohol dostať do NHL.

Podľa Kalakechových ďalších slov je jediným skutočným rozdielom v hre nášho hokejistu pridaná schopnosť absorbovať nárazy. „Za každú cenu a stále sa vyhýba fyzickým scenárom, no keď sa to stane nevyhnutným, je schopný prijať úder a udržať sa na nohách znížením ťažiska. V globále by som ho zhodnotil tak, že Mešár je mozog profíka uväznený v tele juniorského hráča. Potrebuje tím, ktorý si to uvedomuje a má nástroje na to, aby to využil,“ dodal.