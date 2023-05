Povolali ho do NHL. Studenič bude k dispozícii prvému tímu Dallasu v play off

Slovenský hokejista Marián Studenič bude hokejistom Dallasu Stars k dispozícii v ďalšom priebehu play off NHL.

Dvadsaťštyriročného útočníka povolali spolu s ďalšími deviatimi hráčmi do prvého tímu z farmy v AHL, keď záložný tím Texas Stars vypadol z bojov o Calderov pohár. Dallas prehráva vo finále Západnej konferencie s Vegas 1:3 na zápasy.

Texas so Studeničom v noci na pondelok podľahol v rozhodujúcom piatom dueli finále Centrálnej divízie AHL na domácom ľade Milwaukee Admirals 2:5 a celú sériu prehral 2:3 na zápasy. Studenič odohral v tejto sezóne nižšej zámorskej súťaže 67 zápasov základnej časti, v ktorých získal 48 bodov za 21 gólov a 27 asistencií. V play off pridal šesť bodov (2+4) v ôsmich súbojoch. V tom ročníku má na konte aj tri duely za Dallas v NHL bez bodového zápisu. V profilige odohral doteraz celkovo 44 stretnutí základnej časti, nazbieral v nich šesť bodov (3+3), v play off NHL pridal štyri duely bez bodu.

Okrem Studeniča povolal Dallas do prvého tímu útočníkov Oskar Bäcka, Mateja Blümela, Rileyho Tufta, Rhetta Gardnera, Mavrika Bourqueho, obrancov Alexandra Petrovica, Ryana Sheau a brankárov Matta Murrayho a Dylana Wellsa.