Prvú sezónu Juraja Slafkovského v NHL ovplyvnilo zranenie, ktoré ho v polovici odstavilo od hokeja. Druhý rok v zámorí by pre slovenského hokejistu mohol byť úspešnejší. Aspoň podľa expertov z televízie ESPN.

Slafkovský stihol v sezóne 2022/23 odohrať v drese Montrealu Canadiens 39 zápasov, v ktorých nazbieral desať bodov za štyri góly a šesť asistencií. Od januára však nehral kvôli zraneniu kolena a do hry už počas sezóny nezasiahol.

Teraz je však fit a v prestížnej profilige sa chce presadiť oveľa viac. To by sa mu podľa prognózy ESPN mohlo podariť. Podľa nej by mal Slafkovský v budúcej sezóne odohrať za Montreal 78 zápasov v základnej časti, v ktorých by mal nazbierať 55 bodov a streliť 22 gólov. Slafkovského priemerný čas na ľade by sa mal zvýšiť na 15:30 minút na zápas.

Ak by sa to Slovákovi podarilo, viac bodov by z Canadiens podľa predpovede nazbierala len dvojica Cole Caufield (70 bodov) – Nick Suzuki (66 bodov). Zaujímavosťou je, že by tým prekonal aj hviezdneho Brada Marchanda z Bostonu Bruins. Tomu ESPN predpovedá 46 bodov.

Čo by sa muselo stať, aby bola 55-bodová méta pre Slafkovského reálna? Na to sa pozrel reportér Marc Dumont z Montreal Hockey Now. „Ak má Slafkovský zvýšiť svoju produktivitu, prvá vec, ktorá sa musí stať, je jeho lepšie využívanie. Musí sa zvýšiť jeho čas na ľade, teda musia ho využívať v prvých dvoch formáciách. Slafkovského čas na ľade bol nízky, lebo mu tréner Martin St. Louis neveril v dôležitých situáciách,“ okomentoval to Dumont.