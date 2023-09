Dominik Hašek je známy svojou ostrou kritikou voči Rusku a jeho podporovateľom aj po napadnutí Ukrajiny. Bývalý hokejový brankár sa dočkal odpovede od hviezdneho Alexandra Ovečkina.

Hašek do neho viackrát „pálil“ svoju kritiku. Ovečkin totiž v minulosti verejne a otvorene podporoval ruského prezidenta Vladimira Putina a, napríklad, na instagrame má do dnešného dňa na profilovej fotke spoločný záber práve s Putinom.

„Ovečkin nie je len alibista a zbabelec, ale aj klamár! Každý dospelý človek v Európe dobre vie, že Putin je šialený zabijak a Rusko vedie útočnú vojnu proti slobodnej krajine a jej ľudu. NHL okamžite musí zrušiť zmluvy všetkým ruským hráčom. Každý športovec reprezentuje nielen seba a klub, ale aj krajinu a jej hodnoty a činy. To je fakt. Ak to NHL neurobí, je nepriamo spoluzodpovedná za mŕtvych ľudí na Ukrajine,“ napísal minulý rok Hašek na Twittri ako reakciu na Ovečkinove slová, že si praje koniec vojny.

Ruský hokejový bombardér teraz stručne zareagoval na Hašekove slová v rozhovore pre ruský web Izvestija. „Samozrejme, poznám Hašeka ako svojho času dobrého brankára. Raz som mu dokonca strelil gól. Jeho výroky ma však nezaujímajú. Kluby NHL vyberajú hráčov podľa schopností a nie podľa národností,“ vyhlásil Ovečkin.

Ruská a bieloruská reprezentácia sú suspendované z účasti na vrcholných podujatiach ako majstrovstvá sveta či olympiáda. Ovečkin má 37 rokov a je otázne, či si počas kariéry ešte aspoň raz zahrá na jednom z týchto turnajov a kedy Rusku zrušia tieto sankcie. „No, uvidíme… Snáď Boh dá, aby sa celá táto situácia skončila,“ odpovedal.

Ovečkinove slová pre Izvestija nenechali chladným Hašeka. „Kontaktovali ma z ruskej MatchTV, či sa k tomu môžem vyjadriť. Vyjadril som sa im v ruskom aj anglickom jazyku. Schválne, čo z toho použijú. Povedal som, že Ovečkin je občanom štátu, ktorý zahájil imperialistickú vojnu proti slobodnej krajine Ukrajine. Rusko zabíja a mrzačí na Ukrajine státisíce ľudí a pácha tam zločiny vrátane genocídy na ukrajinských deťoch. Ovečkin ako občan Ruska vždy reprezentuje svoju krajinu a je reklamou na jej činy. To sú imperialistická vojna, zabíjanie a ďalšie zločiny. NHL tým, že necháva Ovečkina a ďalších ruských hokejistov hrať, robí obrovskú reklamu na ruskú vojnu a zločiny. NHL je preto zodpovedná za smrť mnohých ukrajinských ľudí a mnohých ruských vojakov a bude za to musieť zaplatiť. Za každú sezónu, keď táto reklama na ruskú vojnu prebieha, by mala NHL zaplatiť 2-4 miliardy dolárov,“ uviedol po Ovečkinových slovách Hašek na sociálnej sieti X (bývalý twitter).