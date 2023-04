Dosiahli to, o čom sníva zrejme každý hokejista: zahrali si v NHL. Pozreli sme sa na osudy slovenských hokejistov, ktorí si zahrali aspoň jeden zápas v tejto súťaži.

A sú naozaj rôznorodé. Zrejme nikoho neprekvapí, že množstvo z nich aj po skončení kariéry zostalo v hokejovom svete. Veľa zo Slovákov so štartom v NHL podniká a investovali už počas aktívnej kariéry, časopis Forbes dokonca troch hokejistov zaradil do rebríčka 38 najbohatších Slovákov. Niektorí zo zoznamu to zase skúšali mimo hokeja, či už v politike, alebo stavali domy, robili realitného makléra, policajta aj bankára. Medzi osudmi sú však aj tie smutné. Jeden z hokejistov so skúsenosťami v NHL sa dostal do väzenia, tragédie ďalších šokovali celý svet. Pozrite si viac v GALÉRII.