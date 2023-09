Zámorská hokejová NHL bude mať cez víkend premiéru na južnej pologuli. Historicky prvé zápasy profiligy v Austrálii odohrajú v rámci prípravy na novú sezónu Arizona Coyotes a Los Angeles Kings. Súboje pod hlavičkou 2023 NHL Global Series sa pod zatiahnutou strechou tenisovej Rod Laver Arény v Melbourne začnú v sobotu i v nedeľu o 6.05 SELČ

"Sme nadšení, že konečne môžeme ponúknuť vášeň NHL aj fanúšikom v Austrálii. Verím, že táto historická návšteva ich nadchne a získame tu pre náš šport ešte viac priaznivcov," uviedol pre oficiálnu stránku súťaže komisár NHL Gary Bettman. Jeho zástupca Bill Daly potvrdil, že duely NHL na tomto kontinente plánovali dlho: "Austrálčania sa nás snáď 10 alebo 15 rokov snažili presvedčiť, aby sme tam odohrali zápasy. Bola to pre nás výzva a teraz je realitou. Ak sa nám podarí v Austrálii vybudovať stabilnú fanúšikovskú a obchodnú základňu, tak môže byť naším pravidelným pôsobiskom."

Tímy NHL už okrem Severnej Ameriky odohrali viacero stretnutí v Európe i Ázii, Austrália bude pre profiligu v poradí štvrtý kontinent. Pre Kings a Coyotes to nebudú prvé stretnutia mimo zámoria. Hráči Los Angeles už absolvovali dva predsezónne prípravné zápasy v Číne v roku 2017. Okrem toho hrali prípravné stretnutia aj v Rakúsku (2007) a Nemecku (2011), ako aj zápasy základnej časti v Anglicku (2007), Nemecku (2011) a Švédsku (2011). Arizona už odohrala predsezónny duel v Lotyšsku a dve stretnutia základnej časti v Česku.

"Myslím si, že to bude v Melbourne vzrušujúce. Viem, že Austrálčania sú nadšení športoví fanúšikovia a hokej tu môže zanechať silnú stopu," myslí si kapitán LA Anže Kopitar, ktorý mal menšie obavy iba z maratónskeho letu k protinožcom: "Pätnásť hodín je dosť, nie je to úplne ideálne, ale aspoň sme mohli byť ako tím dlhšie spolu a budovať chémiu pred štartom novej sezóny."

Zástupcov profiligy čakala náročná logistická výzva pripraviť štandardné podmienky ľadovej plochy v Rod Laver Aréne, kde sa každoročne hrajú zápasy tenisového grandslamu Australian Open. Nákladná loď s dielmi na výstavbu klziska oboplávala pol sveta a do Melbourne priviezla tri pätnásťmetrové kontajnery plné hokejového vybavenia. "Všetko, čo vidíte na štadiónoch NHL, bude k dispozícii aj tu," uviedol Derek King, ktorý má v profilige na starosti štandardy na štadiónoch.

Liga má už bohaté skúsenosti s organizovaním akcií pod holým nebom aj na iných kontinentoch a k dispozícii aj dve série vybavenia na stavbu vonkajších ihrísk. Jednu z nich teraz premiestnili do Austrálie. "Štábu NHL sa môžeme poďakovať, pretože sa postarali o to, že ľad bude cez víkend naozaj spĺňať kritériá našej súťaže," pochválil kouč Arizony Andre Tourigny organizátorov po tréningu priamo v Melbourne.

Na južnú pologuľu zamieril aj slávny Stanleyho pohár. Do Austrálie sa dostal v charterovom lete spolu s hokejistami Arizony a ešte pred prípravnými duelmi ho prezentovali na viacerých akciách. "Ešte nikdy nebol pod rovníkom, čo je celkom zaujímavé, najmä v dnešnom svete," povedal Phil Pritchard, viceprezident a kurátor hokejovej Siene slávy, známy aj ako "strážca pohára". Stanley Cup doteraz putoval už do 31 krajín na severnej pologuli - napríklad aj za americkými vojakmi do Afganistanu, do Číny, Japonska, či dokonca do Mexika a na Bahamy. V Austrálii má teraz premiéru, rovnako ako tímy NHL. "Myslím si, že to bude v Melbourne pre fanúšikov zážitok a to aj pre tých, ktorí hokej ešte nepoznajú. Uvidia šport, ktorý je rýchly, vzrušujúci a dúfam, že vďaka tomu si tu získa nových priaznivcov," dodal Pritchard.