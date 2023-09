Šport24.sk Hokej NHL Hossa v jej drese žiaril, zahral si za ňu aj Valábik: Atlanta by sa mohla vrátiť do NHL ×

NEW YORK - Zástupca komisára NHL Bill Daly vyjadril nádej, že ak sa liga rozšíri o nový klub v Atlante, bude dosahovať lepšie výsledky ako jeho predchodcovia. Atlanta Flames hrávala v NHL v rokoch 1972 až 1980, ale potom sa organizácia presťahovala do Calgary. Atlanta Thrashers hrala v lige v rokoch 1999 až 2011, klub sa neskôr presunul do Winnipegu a zmenil názov na Jets.