New Jersey aj so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom delí už iba jeden triumf od postupu do štvrťfinále playoff NHL. “Diabli” zdolali New York Rangers 4:0 a v sérii vedú po obrate z 0:2 už 3:2 na zápasy. Tomáš bol najaktívnejší muž v celom zápase.