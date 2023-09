Neber sa tak vážne, odkazuje mu tréner. Čo by Slafkovský urobil v prvej sezóne v NHL inak?

Na druhú sezónu v NHL je pripravený. Juraj Slafkovský sa jej začiatku nevie dočkať, veď od januára nehral súťažný zápas.

Mladý slovenský hokejista priznal, že sa momentálne cíti vo svojom tele dobre, a to nielen vďaka tomu, že už ho netrápi zranenie kolena, ktoré ho vyradilo v januári do konca sezóny. Slafkovský v lete schudol zo 120 kíl na súčasných približne 102.

Draftová jednotka stihla v premiérovej sezóne v zámorskej profilige odohrať 39 zápasov, v ktorých nazbierala desať bodov za štyri góly a šesť asistencií. Čo by v prvom roku Slafkovský urobil inak? „Vo všetkom by som si viac veril. Je to náročné, ale musíte mať sebadôveru,“ povedal.

K tomu, aby ďalšia sezóna bola pre neho lepšia, chce Slafkovskému pomôcť aj tréner Canadiens Martin St. Louis. „Juraj sám na seba veľa tlačí, ale musí si uvedomiť, že na ľade si to musí aj užívať a nemal by sa brať tak vážne. Viem, že sa od neho veľa očakáva, musí sa však hokejom v prvom rade baviť. V tomto smere mu chceme pomôcť. Musíme byť s Jurajom opatrní, nechceme v ňom zabiť vášeň pre hokej, pretože on ho miluje,“ vyhlásil St. Louis.