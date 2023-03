Renomovaný zámorský odborník Logan Horn sa pochvalne vyjadril na adresu jedného z najtalentovanejších slovenských hokejistov Dalibora Dvorského. Vyjadrenie Horna, v ktorom odhaduje koľký bude mladík draftovaný, či ktorú hviezdu NHL mu pripomína, priniesol portál slovaknhl.sk

Termín NHL draftu sa pomaly blíži a našim najväčším želiezkom v ohni by mal byť center Dalibor Dvorský. Sedemnásťročný hokejista zaujal aj experta Logana Horna, ktorý prezradil, aké vyhliadky má v najlepšej hokejovej lige sveta mladý Zvolenčan.

Čaká ho sľubná budúcnosť

„Dvorský na mňa pôsobí ako hráč, ktorý by sa mohol pohodlne usadiť ako center druhej formácie v NHL, s potenciálom hrať v top formácii. Patrí medzi mladších hráčov draftu 2023, čo znamená, že má dostatok času na pokračovanie vo svojom raste a na rozvoj určitých mechanických zručností, ako je napríklad korčuľovanie,“ skonštatoval Horn, ktorý mladého Slováka odhaduje ako hráča, ktorý bude zbierať 50-70 bodov za sezónu.

Budeme mať opäť hráča v TOP 10?

Medzi silné stránky útočníka švédskeho AIK má patriť defenzívna hra, zvládanie náročných prihrávok, strela zápästím a veľká súťaživosť. Zapracovať by však mal na rýchlosti korčuľovania, či tendencii uchyľovať sa k hre v krajoch ľadovej plochy. Podľa jeho odhadu si bývalého hráča Banskej Bystrice vyberú do 15. miesta, za istých okolností sa môže objaviť aj v TOP 10. Horn si myslí, že Dvorský nepatrí medzi najvzrušujúcejšie nádeje, no pre organizácie by mohol byť rozumná a bezpečná voľba a môže z neho vyrásť spoľahlivý hráč do prvých dvoch útokov.

„Je excelentný v presilovkách, kontroluje hru z oblasti pravého kruhu, odkiaľ buď prihráva puk spoluhráčom, alebo zakončuje svojou tvrdou strelou príklepom. Hrá v nich podobnú úlohu, ako Elias Pettersson z Vancouveru Canucks,“ zakončil prirovnaním k švédskej hviezde Horn.

Ešte stále len sedemnásťročný Dvorský nastupuje v aktuálnom ročníku za mužov AIK, ktorý hrajú druhú najvyššiu švédsku ligu HockeyAllsvenskan. V nej odohral 36 zápasov, v ktorých strelil šesť gólov a pridal osem asistencií. Okrem toho nastúpil aj do 10 zápasov v juniorke, kde vyčnieval a nazbieral 21 bodov.